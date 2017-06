CAMEROUN :: RECRUTEMENT à LA CRTV : Le personnel crie à une marginalisation :: CAMEROON Depuis le changement du manager général de l’office de radio diffusion et télévision national, les fils de l’Est sont mis à l’écart.

#StationRégionale De la cinquantaine de personnels tout grade confondu que l’on retrouve à la station régionale de l’Est en ce moment, aucun natif de cette région n’occupe un poste important dans la structure. « Des huit chefs de services de cette station régionale, on ne retrouve aucun fils de l’Est. Journalistes comme animateurs, il n’y pas un seul fils de notre région. Là où on nous retrouve malheureusement, c’est aux postes de personnels d’appui (animateur en langues nationales et chauffeurs » révèle sous anonymat une source digne de foi. Pourtant, cette région regorge des jeunes talentueux qui ont donné une certaine visibilité à la station régionale de l’Est il y a quelques années.

Selon nos sources, des trois chauffeurs en service à la Crtv-Est, Bertin Biwole Abanda, le plus âgé, et l’homme à tout faire qui a passé 10 ans à traîner dans les couloirs de cette station avant d’être recruté sera mis à la retraite au mois de décembre 2017. « Si l’on s’amuse à faire une rétrospective des dernières années de recrutements des personnels dans l’office de radio diffusion et télévision nationale pour la station de l’Est, on se rend compte que tous les personnels qui ont été enrôlés dans les effectifs sont des enfants venus des régions anglophones, du Sud et septentrionales » souffle une source à la station régionale de l’Est.

De nos investigations, il ressort également que certains personnels de cette station sont arrivés à Bertoua comme baby sisters, d’autres comme des petits frères, beaux-frères, ou proches des chefs de station. Une fois intégrés, ils sont maintenus dans cette station ou affectés ailleurs. « Cela est connu de tous que la station Crtv-Est sert de starting block à tous les proches des différents responsables qui veulent se faire recruter à la Crtv » affirme des sources internes médusées. Après le départ de cette station de certains originaires de l’Est comme Crépin Mekok, Timothée Bell Manga, Théodore Dang Dang Logo, et tout récemment Emmanuel Daro Waï, qui ont fait la pluie et le beau temps à une certaine époque, la station Crtv-Est s’est totalement vidée de ses fils.

Travail approximatif

Dans ce volet, des jeunes qui ont fait leurs preuves sur les antennes de la station régionale de l’Est, et qui ont travaillé depuis des années, (15 ans pour certains et 6 ans pour d’autres) en ont tout simplement été chassés et interdits de séjour dans le périmètre de la Crtv-Est. Du coup, certains auditeurs ne se plaisent plus à écouter ces voix venues d’ailleurs, dont le ton et le travail approximatif sont comparable aux radios rurales d’une certaine époque.

« Ailleurs, les choses ne se passent pas ainsi. La priorité dans les recrutements prend d’abord en compte les filles et fils de la localité pour donner aux stations régionales une coloration locale. Mais à l’Est, on ne comprend pas quelle est la politique de recrutement à l’office » s’indigne un ancien journaliste de Crtv-Bertoua.

Dans le dossier d’un fils de cette région qui a pourtant marqué les esprits des auditeurs et téléspectateurs après un stage professionnel à Mballa II, il lui a été servi la mention : « Pour des raisons de tension de trésorerie, votre demande de recrutement ne peut trouver un écho favorable en dépit de vos qualités professionnelles dont vous aurez besoin dans la recherche d’un emploi », alors que ses camarades de stage ont tous été recrutés avant la fin du stage. Est-ce parce qu’il est originaire de l’Est ? En faisant une parallèle avec les ressortissants d’autres régions, on comprend tout de suite comment ça fonctionne à la tour de Mballa II.