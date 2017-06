   Cameroun, Assemblée générale élective du Groupement inter-patronal du Cameroun (Gicam): Discours d'investiture de Célestin Tawamba, nouveau président élu :: CAMEROON

Cameroun, Assemblée générale élective du Groupement inter-patronal du Cameroun (Gicam): Discours d'investiture de Célestin Tawamba, nouveau président L’Assemblée générale élective du Groupement inter-patronal du Cameroun (Gicam) s'est tenue ce jeudi 29 juin 2017 au siège du Gicam à Douala avec pour point foccal l’élection du bureau exécutif. Célestin Tawamba, seul candidat à la succession de feu d’André Fotos, a été élu au poste de Président avec 153 voix pour, 19 voix contre et 1 bulletin nul. Ci-dessous l'intégralité de son discours d'investiture

#DunGicam Monsieur le Président de l’Assemblée Générale, Mesdames et Messieurs les membres du Gicam,Très chers Patrons ! Le Conseil Exécutif élu ce jour vient, à son tour, de m’honorer en me portant à la présidence de notre organisation patronale. Ce pourquoi je l’en remercie vivement.

Je tiens tout d’abord à louer le Seigneur Dieu Tout Puissant pour la grâce qu’il m’accorde ainsi. Je sais qu’il me donnera la sagesse et la force nécessaire à l’accomplissement de cette noble et délicate mission.

Je voudrais ensuite vous exprimer mes profonds remerciements pour cette immense marque de confiance.

Ces remerciements s’adressent autant à ceux qui ont voté pour notre liste, qu’à ceux qui se sont abstenus, qui, je le retiens, ne se sont pas retrouvés dans notre offre de candidature et nous l’ont fait savoir. Je n’aurai cesse de les persuader du bien fondé de notre démarche, aussi bien par mon comportement, que par nos actions.

La responsabilité que vous venez ainsi de nous confier, est un honneur dont nous mesurons le poids et la gravité !

Notre Assemblée Générale, par le vote massif qu’elle vient d’exprimer, a choisi l’espoir, le rassemblement, la réconciliation et la refondation!

Vous venez d’exprimer, par votre adhésion massive au programme « Gicam en Action », votre foi en un Gicam de Service, d’action et des résultats concrets ! Un Gicam plus fort et plus entreprenant ! Un Gicam plus puissant et résolument plus conquérant !

Votre option pour un patronat rénové, digne et respecté, résolument inscrit dans la modernité et engagé dans la défense des intérêts stratégiques de l’entreprise, a été clairement entendue!!!

Il appartiendra désormais, à la liste « Gicam en Action », que vous venez de plébisciter, de porter fièrement cette nouvelle espérance du patronat camerounais…

Nous en prenons acte, et nous engageons à la matérialiser!!!

A cet effet, j’ai le plaisir de vous annoncer qu’en dehors de la désignation de ma modeste personne, le Conseil a unanimement porté son choix sur Monsieur le Ministre Sanda Oumarou, Président de CENAINVEST, et Monsieur Emmanuel de Tailly, DG/SABC, que je vous demande d’ovationner, pour vous servir, respectivement comme 1er et 2e Vice-président du GICAM.

Mesdames et Messieurs du patronat,

C’est une nouvelle page de l’histoire de notre Groupement inter patronal, qui vient de s’ouvrir. Ensemble nous entendons l’écrire. Cela nous interpelle quant à la vanité de nos ambitions individuelles et égoïstes, au regard de la grandeur du Gicam, véritable institution, qui célèbrera son soixantième anniversaire cette année. Nous nous devons de le servir avec humilité et dévotion, à l’exemple de nos prédécesseurs et inspirateurs.

Dès lors, comment ne pas évoquer avec émotion et solennité, la mémoire de Joannès Desportes, tout premier Président de ce qui était encore et jusqu’en 1992, le « Groupement Interprofessionnel pour l’Etude et la Coordination des Intérêts économiques », et de tous ceux qui l’ont suivi?

De même, la place toute particulière qu’occupe le Président Samuel Kondo, dans notre histoire patronale, mérite une reconnaissance et une ovation spéciales : il fut le premier président camerounais du Groupement en 1988 !

Et que dire du Président André Siaka, qui a marqué de son empreinte indélébile, l’avènement du Gicam moderne de 1993 à 2008 ? Il détient le

record de longévité à la tête du Gicam, qu’il a dirigé pendant 15 bonnes années ! Années de gloire dirions-nous ; car nous lui devons l’essentiel du dialogue institutionnel « pouvoirs publics/secteur privé », cet imposant siège du Gicam, le Bulletin du Gicam, le Centre d’Arbitrage du Gicam, les Journées de l’Entreprises, entre autres acquis importants ! Je vous prie de lui manifester l’hommage qu’il mérite.

Le Président Olivier Behle n’a pas mis autant de temps à la tête de notre Groupement ; il ne l’a pas moins dirigé avec talent et brio, méritant de ce fait gratitude et respect !

A l’évidence, et malgré l’interruption imprévue de son second mandat, le Président André Fotso aura su irradier à son tour notre organisation, d’idées et d’initiatives innovantes et rafraichissantes, telles que les « Universités du Gicam », l’Ecole de l’Entreprise du Gicam, et l’ouvrage relatif aux « 100 propositions pour l’émergence du Cameroun »… Nul doute que si le destin n’avait décidé de son sort, de manière aussi précoce, et connaissant le talent et l’envie de « faire autrement » qui l’habitaient, il aurait écrit d’autres pages encore plus belles de notre mouvement.

Qu’il me plaise à présent de saluer et de rendre ici, au nom du Conseil Exécutif tout nouvellement élu, et à votre nom à tous, un vibrant hommage à Monsieur François Armel et à toute son équipe, pour le travail exemplaire abattu, durant la période d’intérim, afin que le bateau Gicam ne baisse guère pavillon!!! Bien au contraire, ils ont su le ramener à bon port; la preuve…

C’est le lieu de louer leur sens élevé des intérêts supérieurs du Gicam ; ces intérêts qu’ils ont su placer au-dessus de toute ambition individuelle et égoïste. Car, en réalité, rien ne vous obligeait, ni à vous, M. le Président Armel, ni à vous, M. le Vice-président Henri Fotso, encore moins à votre Conseil Exécutif, d’abréger un mandat qui courait encore sur au moins deux ans…

Votre choix a été déterminé par la perspective noble et responsable, que seul un Gicam suffisamment fort, d’un leadership re-légitimé par l’onction d’un nouveau vote, pouvait affronter avec force et vigueur, les importants défis qui nous interpellent en tant que patronat, dans la conjoncture difficile qui est celle de nos entreprises !

Merci d’avoir offert au Gicam cette opportunité de refondation et de relance !!

Mesdames et Messieurs du Gicam,

Ainsi que nous le constatons, nous sommes tous les filles et fils d’une belle et grande histoire, dont nous nous devons de nous montrer dignes et fiers ! Les efforts de nos prédécesseurs ont été remarquables. Leur esprit et leurs œuvres nous accompagnent, et nous serviront d’aiguillon !

A l’image de nos prédécesseurs, nous vous servirons avec humilité, foi et détermination, dans la fidélité de la confiance que vous venez de nous accorder !

Ensemble, nous venons d’embrasser le présent et l’avenir en nous donnant collectivement un nouvel élan !

Nouvel élan porteur de réformes de nos statuts, de notre organisation et de nos modes de fonctionnement, pour plus de capacités et d’efficacité dans l’action !

Nouvel élan dans la mobilisation des moyens, à la fois financiers, humains, et organisationnels, en vue de la réalisation des objectifs que nous venons de nous fixer !

Nouvel élan, afin que le Gicam ne soit plus seulement une force de proposition, mais davantage une force d’action, infléchissant les politiques économiques, fiscales et douanières, dans le sens de la promotion des entreprises locales, et de la consolidation de leur compétitivité !

Elan Ô combien salutaire ! Car il convient de le souligner, c’est à ce prix et à ce prix seulement, que désormais le Gicam, à l’instar des plus grandes organisations patronales d’Afrique et du monde, s’imposera par

sa puissance agissante, à travers les réponses à toutes les questions stratégiques engageant l’avenir de nos entreprises et de nos investissements !!!

Mesdames et Messieurs du Patronat,

C’est pour donner corps à cette vision, que notre mandat sera d’emblée guidé par la triple exigence du rassemblement, de la réconciliation et de la refondation.

L’exigence de rassemblement nous imposera de ne ménager aucun effort pour réunir et fédérer tous les patrons, au sein de la maison commune qu’est le Gicam. Nous entendons par conséquent y investir de notre temps, de notre énergie et les ressources humaines qui s’imposent D’ores et déjà, nous tendons officiellement et solennellement la main à tous ceux qui, pour une raison ou une autre, ont tourné le dos à notre Groupement.

L’exigence de réconciliation nous guidera dans la recherche des consensus, afin de minorer nos divergences, et d’aplanir nos différends, en ayant à l’esprit que les intérêts supérieurs du Gicam et de l’entreprise, devront toujours triompher, coûte que vaille !

Nous travaillerons inlassablement pour que notre institution soit toujours et davantage un havre de paix et d’harmonie, un cadre accueillant et apaisant, apuré de toutes les tensions qui l’ont souvent agité…Je sais pouvoir compter sur les talents de médiateur, et la disponibilité de bon nombre de nos adhérents ! Notamment ceux de nos aînés, dont l’encadrement et les conseils seront particulièrement précieux !!!

L’exigence de refondation devra nous conduire, très modestement, à solliciter dès à présent, une expertise indépendante en vue d’un audit institutionnel et fonctionnel de notre organisation. Cet audit nous proposera des pistes et orientations nouvelles de réformes et d’actions, pour faire du Gicam, l’une des organisations patronales les plus modernes, et les plus puissantes, à même de soutenir le projet d’émergence économique du Cameroun. Dans cette perspective, l’audit institutionnel que je viens d’évoquer, devrait permettre la révision rapide de nos statuts et de notre organisation, en vue de faciliter le

rassemblement et une meilleure participation de toutes les instances et initiatives patronales, au sein du GICAM. Ceci en faveur d’un patronat camerounais plus uni, plus fort, plus représentatif, et donc plus puissant.

Cette réforme devrait également assurer une meilleure participation du Comité des Sages, renforcer les capacités d’action des fédérations professionnelles spécialisées et des regroupements sectoriels, afin que ceux-ci puissent mieux identifier, mieux formuler et mieux défendre leurs préoccupations au sein du Gicam !

Ladite réforme devrait aussi accroitre l’efficacité des commissions thématiques actuelles, restructurer complètement l’actuel Secrétariat Exécutif, pour des prestations mieux ciblées et plus efficaces aux adhérents et aux entreprises. Car notre Gicam sera d’abord et avant tout « la Maison de l’Entreprise camerounaise», avec un regard tout particulier pour les PME, eu égard à l’urgence souvent vitale de leurs problèmes spécifiques!!!.

Il s’agira en outre, à travers cette restructuration, d’identifier et de proposer de nouvelles niches de ressources financières, afin d’accroitre les moyens financiers d’un Gicam, hélas aujourd’hui largement déficitaire, parce que reposant essentiellement sur les contributions de ses membres.

Bien évidemment, ces propositions de réforme de la gouvernance et de restructuration du Gicam vous seront présentées, pour validation et adoption dès la prochaine Assemblée Générale du mois de décembre. L’une des mesures phares sera de ramener à 3 ans le mandat du Conseil Exécutif, immédiatement applicable au mandat que vous venez de nous confier.

Parallèlement à ces réformes structurelles, nous entendons très vite recentrer l’action du Gicam sur les questions économiques, fiscales et douanières urgentes, qui engagent durablement l’avenir de nos entreprises.

En effet, dans un contexte de morosité économique, où il est de plus en plus question d’un retour au FMI et à un nouvel Ajustement Structurel, il importe de souligner, comme vient de le rappeler le Président de la

République dans sa circulaire du 20 juin 2017 relative à la préparation du Budget 2018, que « le secteur privé (…) demeure le véritable moteur de la croissance de l’économie ». A ce titre, le Gicam se doit de prendre fortement position en faveur de la protection des entreprises et de l’industrie locale.

D’où la nécessité de présenter rapidement, à l’attention du Gouvernement et des partenaires au développement, un regard alternatif de la situation actuelle et réelle du secteur privé, filière par filière, d’en dresser un diagnostic objectif, de formuler des perspectives et des propositions réalistes de développement, qui tiennent compte de l’avenir de nos entreprises.

C’est le projet de production d’un « livre blanc de l’économie camerounaise » par le Gicam, que nous espérons présenter d’ici la fin de l’année. Ce document servira de base aux propositions alternatives du Gicam, lors des négociations prochaines qui s’annoncent délicates avec les pouvoirs publics, le FMI et d’autres partenaires… Des solutions à court, moyen et long termes y seront présentées et feront l’objet de discussions particulières avec les pouvoirs publics et les partenaires au développement.

La situation spécifique des PME/PMI y fera l’objet d’un traitement particulier, compte tenu de leur vulnérabilité et au regard de leur importance socioéconomique. Cette importance justifie l’organisation prochaine d’un forum de la PME camerounaise au cours duquel seront abordés tous les problèmes spécifiques à cette catégorie d’entreprises.

De même, un regard spécifique sera porté sur les industries locales, véritables créatrices de richesses et d’emplois de valeur ajoutée et de croissance, sans lesquelles il n’y a guère d’émergence possible ! Elles nécessitent un traitement privilégié, que commande le patriotisme économique, eu égard à la concurrence, aux pratiques déloyales et à un environnement international particulièrement agressif dont elles sont les premières victimes.

On comprend tout l’intérêt de la production régulière, et de la tenue à jour des tableaux de bord du secteur privé camerounais, filière par

filière, ainsi que d’autres éléments de veille et d’intelligence économiques.

Ces données devront nous permettre, à l’avenir, de peser suffisamment dans l’élaboration de la loi de finances, dans la définition des objectifs et des prescriptions en matière fiscale, douanière et budgétaire du Cameroun… Autant vous dire notre engagement, à faire du Gicam le baromètre véritable de l’économie camerounaise, afin qu’à l’avenir, tous ces processus décisionnels s’élaborent en tenant compte des informations, analyses et propositions réalistes issues des milieux de l’entreprise.

L’objectif recherché est de parvenir, assez vite et, en tout cas à moyen terme, à la mise en place d’une fiscalité de développement et de compétitivité, beaucoup plus équitable pour les entreprises, et reposant sur le paiement du juste prix, évalué sur la base des résultats réels de l’activité.

Mais d’ores et déjà, la contribution du Gicam pour la prochaine loi de finances est une priorité de notre feuille de route des 6 prochains mois, et dès demain sera constituée une « task force », pour s’occuper de cette question cruciale, et vos propositions à cet égard sont les bienvenus!!

La même vision réaliste, d’un Gicam porté sur l’action et les résultats concrets, orientera toutes nos autres démarches… Notamment celles visant l’amélioration de l’environnement des affaires, la facilitation des conditions de financement des entreprises sérieuses, la promotion des filières porteuses pour nos entreprises, l’accès aux marchés publics et à la sous-traitance, l’engagement pour la promotion de la bonne gouvernance, les démarches visant à conduire l’Etat au respect de ses engagements, notamment financiers vis-à-vis du secteur privé, le problème du non-remboursement des crédits TVA, la lutte contre la corruption et le harcèlement des entreprises par les agents publics, l’appui à la dématérialisation des opérations, formalités administratives, et autres services rendus aux entreprises, l’appui à la lutte contre la fraude et la contrebande, l’institution d’un statut officiel pour le patronat, et toutes les autres actions prévues dans le programme « Gicam en Action », que vous venez d’approuver!!!

Mesdames et Messieurs du patronat, Chers membres adhérents,

C’est vous dire que l’équipe « Gicam en Action » ne lésinera sur aucun moyen, sur aucun sacrifice, pour la matérialisation du GICAM fort, puissant, protecteur, influent, audible et encore plus efficace, pour laquelle vous venez de l’investir !

Nous y travaillerons avec méthode, avec rigueur, et avec vigueur !

C’est à ce prix, et à ce prix seulement qu’ensemble, nous parviendrons à assurer le rayonnement d’un Gicam de services aux adhérents, d’un Gicam de veille stratégique et d’intelligence économique, mais surtout d’un Gicam d’influence des pouvoirs publics, en vue de la résolution effective et efficace, des problèmes concrets et urgents de nos entreprises…

Mesdames et Messieurs du Patronat,

Je sais que vous attendez beaucoup de nous. Vous avez raison, car vous venez de faire le choix de l’audace et de l’action ! Le choix d’un Gicam qui ose ! Nous en sommes pleinement conscients… Rien n’affaiblira notre détermination à servir un patronat parvenu à maturité!

En revanche, pour que nos actions soient porteuses et crédibles face à nos partenaires, il importe que nous soyons exigeants, en termes de responsabilité et d’éthique, vis-à-vis de nous-mêmes, de nos obligations sociales, fiscales, environnementales, etc. Bref ! Que nous soyons des entreprises véritablement citoyennes !

Pour ma part, je formule le vœu ardent, que l’histoire et le jugement des hommes, retiennent de l’engagement de l’équipe « Gicam en Action », sa détermination irréprochable dans l’accomplissement de la triple exigence de rassemblement, de réconciliation et de refondation, au service d’une cause des plus nobles : celle des entreprises camerounaises, grandes, moyennes et petites, que nous voulons prospères, citoyennes et compétitives, portées par un patronat prestigieux et respecté !!! Make things happen !!!

La certitude est inébranlable, qu’ensemble nous pouvons, nous devons, nous allons écrire une des plus belles pages de l’histoire du Gicam.

Vive le Gicam !

Vive le Cameroun !!!

