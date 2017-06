Cameroun, Taxe sur la propriété foncière: En attendant la distribution des déclarations pré-remplies :: CAMEROON Un million de propriétaires fonciers environ concernés par l’exercice 2017. La Direction générale des impôts table sur un recouvrement au-delà de 6 milliards Fcfa, recette record enregistrée en 2016.

#DéclarationsPré-remplies De source certaine, la distribution des déclarations pré-remplies pour le recouvrement de la Taxe sur la propriété foncière pour le compte de l’exercice 2017, est imminente. Cette année, la Direction générale des impôts table sur un fichier d’à peu près un million de propriétaires fonciers dans les centres urbains sur toute l’étendue du territoire national.

Aussi, si l’on s’en tient aux derniers chiffres enregistrés lors de l’exercice 2016, des recettes records de 6 milliards Fcfa, on convient avec la Dgi que l’exercice 2017 devra enregistrer, si non les mêmes chiffres, un score au-delà du précédent exercice. Surtout que cette année, contrairement à 2016, l’amnistie fiscale incitative à la déclaration et à la paye des taxes, ne sera pas reconduite.

Cette mesure avait été prise pour permettre aux propriétaires fonciers de régulariser leur situation en payant les taxes de 2016 sans se voir appliquer le rappel d’impôts des exercices précédents. Mesure qui entrait en son temps dans les réformes fiscales de 2016.

Revenez lire l'intégralité de cet article dans quelques instants