Pratiques anticoncurrentielles: Orange Cameroun hausse de 600% ses prestations à Express Union Mobile Money :: CAMEROON De manière unilatérale, l’operateur de téléphonie mobile a augmenté depuis le 21 juin dernier le prix du Sms d’accès au portail USSD de 20 à 153Fcfa. Une hausse hyper-exagerée qui cause d’énormes préjudices aux clients d’Express Union Mobile Money.

#UnionMobileMoney Le service des affaires juridiques et contentieux de la société Express Union Sa basée à Yaoundé, la capitale camerounaise, ne connait pas de moments de répit ces derniers temps. De même que son unité commerciale et marketing. Des plaintes des clients au sujet du sabotage de leurs opérations de transferts ou de retraits d’argent via leur téléphone portable par le canal d’Express

Union Mobile Money affluent de divers horizons, et abondent. Pareillement à la bataille qu’ils mènent face aux assauts anticoncurrentiels de la société de téléphonie mobile Mtn Cameroun, ils se trouvent sur un autre front de combat pour concurrence déloyale contre Orange Cameroun. De source digne de foi, Albert Kouinche, promoteur de la société Express Union et ses collaborateurs reprochent à cette multinationale d’avoir orchestré «un subtil sabotage» depuis le 21 juin 2017 contre les clients d’Express Union Mobile Money.

« Orange Cameroun est aussi entré dans la danse de la pratique anticoncurrentielle le 21 juin 2017. Les frais d’accès à ce portail ont toujours été de 20 Fcfa, correspondant au coût d’un Sms. Cette augmentation démesurée des frais par l’opérateur Orange Cameroun a pour but d’empêcher le développement des services de transfert d’argent et de paiement par Express Union Mobile Money et de décourager sa clientèle avec ce coût prohibitif», dénonce une source proche de la direction générale d’Express Union Sa.

«A titre d’exemple, avant cette augmentation, un client Express Union Mobile Money pour effectuer un transfert de 10 000 francs Cfa, payait 20 francs Cfa pour l’accès au portail USSD *050#, puis 150 francs Cfa pour les frais de transfert. Désormais, pour le même service, il devra débourser 150 francs Cfa pour l’accès au portail USSD et 150 francs Cfa pour les frais de transfert, soit au total 300 francs Cfa ; alors que chez ce concurrent l’accès au portail USSD est gratuit et le client ne paie que 150francs Cfa pour les frais de transfert», observe-t-on. Ce qui augure, dans les prochains, en cas d’échecs des négociations entre les responsables des deux sociétés, à une bataille devant les juridictions compétentes pour trancher des questions de concurrence déloyale.