Cameroun, Livre:Monsieur le ministre s’intronise chef de village :: CAMEROON Monsieur le ministre est quelqu’un de bien connu qui officie aux côtés du chef de l’Etat. Ce qui le rend puissant et craint de tous, au point où, malheureusement, il en perd la tête. Un beau matin, il décide subitement de s’introniser chef traditionnel, afin d’accroître encore plus son pouvoir. Mal lui en prend, le jour de son sacre, la joie n’est pas véritablement au rendez-vous. Il est boudé de tout le monde, à commencer par ses cousins du village, et un malheur survient. A travers ce roman, c’est le désir insatiable de grandeur, de puissance et de pouvoir des hommes qui en détiennent déjà énormément au Cameroun aujourd’hui et qui se manifeste entre autre par un retour tonitruant dans les villages qui est stigmatisé.

Chapitre III

En sortant de sa concession, Belinga Bidu jeta un coup d’œil méprisant sur la meute de gens qui attendaient de lui demander des services et qui étaient debout, assis, couchés sur le dos sur le gazon, et qui s’étaient levés précipitamment et en sursaut en apercevant son automobile en train de franchir le portail. « Je ne sais pas si tous ces gueux pensent que j’ai été nommé pour leur distribuer tous les matins de l’argent ; même si j’en avais à leur distribuer, je ne le pourrais pas, tous les matins ils sont au moins au nombre de cent, c’est trop », maugréa-t-il.

— Accélère ! ordonna-t-il à son chauffeur, pourquoi as-tu ralenti, ne t’ai-je pas interdit de le faire, hein ? C’est toi qui a pitié de ces mendiants, pas moi. Une bande de vauriens comme ça, qu’ils s’adressent à Dieu qui les a créés, pas à moi. L’Éternel m’a regardé, qu’il le fasse également pour eux s’il le désire, en attendant, qu’ils ne viennent pas m’importuner. Est-ce que je travaille pour eux ? Hein ? Ne ralentis plus jamais quand tu trouves ces cafards sur mon passage, compris ?

Minebeza était encombré ce matin. Habituellement, il fallait une trentaine de minutes pour atteindre son centre-ville, car Belinga Bidu s’était retiré en banlieue pour se construire sa somptueuse résiden-ce. Il lui fallait de ce fait traverser la gare routière qui conduit à Madiba, le port du pays, puis longer l’avenue de l’aéroport avant d’atteindre le fameux carrefour Sinezezé, où les taxis clandestins en provenance des banlieues venaient déverser les gens.

Mais, il y avait d’énormes embouteillages à travers la ville ce jour, dus à n’en pas douter à la période des salaires. En effet, la ville n’était véritablement animée qu’en ce moment-là. Les gens disposaient d’un peu d’argent pour faire des emplettes. La circulation n’était guère fluide. L’auto de Belinga avançait à pas d’escargot.

— Qu’est-ce qu’il fout le maire, qu’est-ce qu’il fout ? Le Chef de l’État dérange. Un individu pareil, il faut le foutre dehors, il ne fait pas son travail. Que fait-il du budget de la mairie, qu’en fait-il ? Ha là là ! J’ai pas le temps moi, j’ai pas le temps, se mit à rouspéter tout seul Belinga Bidu.

— Patron, qu’est-ce que je fais ? demanda le chauffeur en réponse à ses propos.

— Klaxonne, on n’a pas le temps, klaxonne, c’est pas vrai ça ! On dirait que toute la racaille de la ville est sortie de ses trous à rats ce matin. On n’avance pas, on n’avance pas, pas du tout. Klaxonne. Je suis pressé moi, je suis pressé.

Le chauffeur se mit à actionner l’avertisseur sonore et alluma ses feux de détresse. Ceux-ci se mirent à clignoter vivement. Un taxi placé devant la voiture de Belinga bougea quelque peu pour lui faire de la place. Mais, la rue était si encombrée d’automobiles qu’il ne put aller nulle part. Belinga Bidu s’énerva.

— Dégage-moi ce lascar, aboya-t-il à l’attention de son garde du corps. Ce dernier ouvrit la portière de la voiture et se jeta dehors. Il se dirigea d’un pas martial vers la portière du conducteur du taxi.

— Hé, toi ! enlève tes bêtises-là, tout de suite. Vite !

Le chauffeur de taxi le regarda estomaqué.

— Tu n’entends pas ? Je te demande d’enlever tes bêtises-là, afin que le patron puisse passer.

— Bêtise toi-même, rétorqua un passager, que veux-tu que fasse le chauffeur, hein ? Qu’il s’envole ? Hein ? Va dire à ton patron qu’il n’a qu’à construire des routes ou alors s’acheter un hélicoptère s’il désire ne plus tomber dans des embouteillages, va lui dire ça.

Cette réplique piqua au vif le garde du corps de Belinga Bidu. Il se courba au niveau de la fenêtre du conducteur du taxi et plongea son regard à l’intérieur du véhicule.

— Qui vient de parler ? Qui vient de parler ? Hein ? Je demande qui vient de parler ? dit-il d’un air outragé.

— C’est un citoyen qui n’accepte pas que parce que l’on est le garde du corps de je ne sais qui, on manque de respect à un noble citoyen qui est chauffeur de taxi.

Le garde du corps ne demanda pas son reste. Il contourna le taxi, car la personne qui lui avait répondu était assise à l’arrière et du côté opposé. Il ouvrit rageusement la portière de ce passager, le cravata, le tira hors du taxi, et le jeta au sol. Ce dernier ne se laissa pas faire. C’était un jeune homme qui, par son allure et les chemises qu’il tenait en main, laissait croire qu’il était étudiant à l’université. Il se releva. Il empoigna également le gendarme, le traîna sur quelque mètres et parvint à son tour à le plaquer au sol. Ce dernier se releva, entrepris de dégainer son arme. Le jeune homme la lui arracha des mains à peine y était-il parvenu et la jeta sous le taxi.

Le chauffeur de Belinga Bidu, épouvanté, posa les mains sur la tête.

— Va l’aider, abruti ! aboya Belinga Bidu.

Le chauffeur ne demanda plus son reste. Il se jeta à son tour hors de l’automobile et rejoignit le garde du corps mal en point sous les mains vigoureuses du jeune homme. Il se mit à assener des coups de poings à ce dernier. Des vendeurs à la sauvette qui traînaient par-là ne purent se retenir devant cette occasion de faire la peau à un gendarme qui s’offrait gracieusement à eux. Ils rappliquèrent. La bagarre devint monstre. Les coups de poings se mirent à fuser de toutes parts. Belinga Bidu s’aperçut rapidement que ses deux protecteurs étaient en difficultés. Dans un réflexe de survie, il appuya sur le bouton de verrouillage des portières de l’automobile. « Heureusement que les vitres de cette voiture sont teintées, autrement ces vandales me reconnaîtraient et me tomberaient probablement dessus », songea-t-il, paniqué. « Kleg-kleg », firent les quatre portières de la voiture en se verrouillant. Les agents de police qui dirigeaient la circulation s’amenèrent. Non sans mal, ils parvinrent à séparer la bagarre. Ils se saisirent du jeune homme et de quelques vendeurs à la sauvette et les emmenèrent au poste de police, pendant que le chauffeur et le garde du corps de Belinga Bidu vinrent remonter dans la voiture, après qu’il eut déverrouillé les portières. Un autre agent de police planta son sifflet sur la bouche, et se mit à dégager la chaussée afin que Belinga Bidu puisse passer. Son chauffeur démarra en trombe et franchit rapidement le carrefour.

— Dès notre retour du village, il faudra me trouver le nom du chef de poste de police afin que j’obtienne le nom de ce jeune bandit qui a déclenché la bagarre contre vous. Je vais lui montrer que je suis Belinga Bidu, l’homme qui défait les ministres.

— Ça doit être un étudiant, chef, dit le garde du corps.

— Ah bon ! répondit Belinga Bidu.

— Oui, patron, c’était un étudiant, vous savez que ces têtes-brûlées ne respectent personne.

— Ouais, je vois. En tout cas, à la prochaine grève qu’ils tentent d’organiser, ces petits délinquants, je vais demander au chef de l’État, son Excellence Otetéyayôp, d’envoyer l’armée avec pour ordre de tirer à balles réelles. Ils se prennent pour qui ces jeunes voyous ? Hein ? Ils se prennent pour qui ? L’un d’eux ose agresser mon garde du corps ? Ça alors, c’est pas croyable ça, c’est pas croyable ! Si les Blancs pensent qu’avec leur charabia sur les droits de l’homme, des bêtises comme ça, nous allons laisser la pagaille s’installer dans ce pays, ils se trompent, ils se trompent bel et bien. Jamais cela ne se passera, jamais. Nous allons les mâter, ces délinquants. Qu’ils sachent que dans d’autres pays on ferme régulièrement les universités. On peut très bien le faire ici, qu’est-ce qui nous en empêche ? Rien du tout. Rien ne nous l’en empêche. Je vais même suggérer cela au Chef de l’État, son Excellence Otetéyayôp. Je vais le faire avec insistance.

Chapitre V

Le téléphone de Belinga Bidu se mit à vibrer dans sa poche. Il sursauta.

— Qui est-ce ? s’enquit-il, en le prenant dans la main et en consultant son afficheur. Il se mit à sourire. Ah ! … Allo ! … Oui ma poule … comment vas-tu ? Euh … oui … moi je pars tout à l’heure … oui … tout à l’heure … mais non … mais non … non, non, pense pas comme ça, pense pas comme ça … t’es dans l’erreur … Venir là-bas maintenant ? Oh là là ààà !!! Mais … te fâche pas … te … te … ok, ok, je viens tout de suite.

Il referma son téléphone et s’adressa à son chauffeur.

— Euh … on part chez les sœurs, là où tu sais.

— Très bien patron, très bien, fit le chauffeur. Aussitôt, il actionna le clignotant de la voiture et s’engouffra dans une ruelle, puis il déboucha sur le boulevard du 27 août 1940.

S?ur Agnès appartenait à une congrégation religieuse située en périphérie de la ville. Le trajet pour s’y rendre était quelque peu long, selon que les rues de Minebeza sont encombrées d’automobiles ou pas. Chemin faisant, Belinga Bidu se mit à songer à ce qu’il allait lui dire. Elle était une copine capricieuse comme pas deux. Si tout ne dépendait que d’elle, qu’elle aurait abandonné son métier de sœur pour devenir sa femme. Mais, ce dernier en était réticent à cause du « qu’en dira-t-on ». Il redoutait plus que tout la presse. Toutes les fois qu’il y pensait, il se voyait déjà occupant la une des journaux avec des titres extravagants du genre : « Belinga Bidu défroque sans état d’âme une sœur », ou bien « Le dernier exploit d’un dignitaire du régime : Belinga Bidu, le bien-nommé, fait main-basse sur une sœur ». De ça, il n’en voulait pas. Alors, il inondait S?ur Agnès de cadeaux toujours plus coûteux, dans l’espoir de maintenir leur relation en l’état.

Rapidement, son auto avait atteint la Congrégation du St Esprit, tel était son nom, et le chauffeur avait garé à un coin du parking.

— Attendez-moi là, avait lancé à son chauffeur et à son garde du corps, Belinga Bidu, en descendant de la voiture après que celle-ci se fût immobilisée.

Il avait prestement traversé la longue cour de la congrégation, presqu’au pas de course, et s’était rapidement engouffré dans le bâtiment d’entrée.

— Bonjour, Excellence, l’avait accueilli la sœur de service à la réception assise derrière une vitre dans une salle séparée de l’entrée par un mur. C’est toujours pour la S?ur Agnès ?

— Euh … oui, oui, avait répondu, embarrassé, Belinga Bidu, il n’avait guère aimé cette allusion. Il pouvait très bien venir pour quelque autre motif, pas forcément pour la S?ur Agnès. Mais, dès lors que celle-ci le lui demandait, cela signifiait que sa liaison avec elle était déjà de notoriété publique. De cela, il n’en voulait nullement pas.

— Je m’en vais lui dire que vous êtes là, dit la sœur toute souriante en se levant et en disparaissant derrière une porte située au fond de la salle où elle se trouvait.

Belinga Bidu n’attendit pas longtemps. Une porte s’ouvrit à sa droite, et S?ur Agnès s’y logea toute souriante à son tour. Elle l’invita à entrer et à la suivre dans le dédale des salles du monastère. Elle l’entraîna dans une salle où se trouvaient des fauteuils. Celle-ci était destinée aux entretiens avec les visiteurs extérieurs. Elle s’assit en premier, et il l’imita. Elle n’attendit pas qu’il s’assit complétement et explosa.

— Comme ça tu organises ton intronisation comme chef traditionnel dans ton village et tu me le caches ? Hein ? N’est-ce pas ? Tu crois que je n’allais pas le savoir ? Hein ?

Les mots jaillissaient de sa bouche à la manière des balles d’une mitraillette.

— Non ma chérie, ce n’est pas ça, ma chérie, dit Belinga Bidu en posant sa main sur la cuisse de S?ur Agnès.

— Mouf ! Enlève-moi ça, ne fais pas que je te gifle.

— Euh … ma chérie … tenta de nouveau Belinga Bidu de poser sa main sur sa cuisse.

S?ur Agnès se leva. Elle esquissa de la main une gifle. Belinga Bidu jeta sa tête en arrière. S?ur Agnès se mit à le dévorer du regard. Elle avait des flammes toutes rouges dans les yeux. Elle demeura quelque temps debout, respirant fortement. Belinga Bidu éclata de rire. Il se mit à rire en se secouant les épaules. Cela courrouça véritablement et profondément S?ur Agnès. Elle ne demanda plus son reste. Elle lui assena violemment une gifle sur le visage et tenta même de le lui lacérer avec ses ongles. Il se saisit de sa main et la tordit.

— Aie ! lâche-moi, tu me fais mal. Lâche-moi, sinon je crie que tu es en train de vouloir me violer.

Belinga Bidu relâcha aussitôt sa main, épouvanté. Lui, la terreur de la République, une histoire de viol sur le dos, ah non. Il choisit d’être conciliateur.

— Pardonne-moi, ma chérie, pardonne-moi, tout peut s’arranger, il n’y a que la mort que l’on ne peut plus arranger. Par-donne-moi, ma chérie, pardonne-moi. Assieds-toi, ma chérie, et calme-toi. Nous allons arranger. Calme-toi. Nous allons tout arranger.

S?ur Agnès, après l’avoir un moment longuement dévisagé avec dédain, se rassit à sa place, et porta son regard sur le néant. Belinga Bidu s’assura que sa colère s’était quelque peu apaisée avant de parler de nouveau. Il n’osa toutefois plus lui poser la main sur la cuisse.

— Bon, ma chérie, j’ai un petit cadeau pour toi dans la voiture. Je ne pouvais pas venir te voir les mains vides.

S?ur Agnès lui lança un regard plein de suspicion. Puis, elle se remit à regarder dans le néant. Belinga Bidu en déduisit que les choses étaient en train de s’arranger. Il se leva tout doucement. S?ur Agnès demeurait de marbre.

— J’arrive, ma chérie, j’arrive, je vais à la voiture et je reviens.

Belinga Bidu sortit de la salle dans l’indifférence totale de S?ur Agnès. Il ne demeura guère longtemps à l’extérieur. Il revint rapidement, et s’assit de nouveau à côté d’elle. Il l’avait retrouvée dans la même position où il l’avait laissée en sortant. Elle n’avait

pas bougé du tout et avait maintenu son regard dans le néant. Belinga Bidu allongea sa jambe et fourra sa main dans la poche avant de son pantalon. Il en retira une liasse d’argent et la lui tendit.

— Tiens ma chérie, c’est ce que je t’ai gardé. Il ne fallait pas te fâcher, pas du tout. Tiens, je t’en prie, prends ça.

S?ur Agnès lui lança un nouveau coup d’œil de suspicion. Puis, apercevant la liasse d’argent, elle lui demanda d’un air totalement détaché :

— C’est combien ?

Belinga Bidu sourit, ragaillardi.

— Un million et demi, ma chérie, un million et demi.

— Deux, répondit plein de mépris, de suffisance et d’arrogance S?ur Agnès, après avoir fait la moue. Elle reperdit aussitôt son regard dans le néant.

Belinga Bidu poussa un soupir d’agacement. Il ne dit plus rien. Elle non plus ne dit plus rien. Ils demeurèrent tous les deux silencieux un long moment. Puis, Belinga Bidu ouvrit de nouveau la bouche en premier.

— Prends, ma chérie, prends ce petit cadeau, je t’en prie.

— Deux, répéta-t-elle de son air suffisant et peu intéressé.

Ils demeurèrent de nouveau tous les deux muets. Puis, Belinga Bidu se leva, et lui dit :

— Je reviens.

Il repartit à son auto et revint sans tarder, et lui tendit cette fois-ci la liasse d’argent sans plus s’asseoir.

— C’est deux millions, dit-il tout résigné.

S?ur Agnès détacha son regard du néant, et lui fit signe de la bouche de déposer l’argent sur le fauteuil. Belinga Bidu s’exécuta. Ils demeurèrent tous les deux encore un moment tout silencieux, lui, debout, elle, assise. Puis il lui dit :

— Bon, ma chérie, je dois partir.

Elle demeura muette. Il répéta : « je dois partir ».

— Envoie une voiture me chercher, répondit-elle finalement.

Belinga Bidu en fut fort embarrassé. Il haussa les épaules d’impuissance, et lui répondit à son tour :

— Demain soir samedi, étant donné que la cérémonie se déroulera après-demain dimanche.

