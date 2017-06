FRANCE :: CAMEROUN-MAROC: LE FORUM ECONOMIQUE MAROCO-CAMEROUNAIS AURA LIEU DU 20 AU 22 JUILLET 2017 A MARAKECH AU MAROC Du 20 au 22 Juillet 2017, se tiendra à Marrakech au Maroc, le 1er forum Maroco-Camerounais, Universités et Entreprises, sur le thème: "La régionalisation avancée et le développement économique". Un forum placé sous le haut patronage du Ministère de l'Enseignement Supérieur du Cameroun; du Groupement Inter-Patronal du Cameroun (GICAM); du Ministère des petites et moyens entreprises et de l'artisanats et la Chambre de commerce, de l'industrie et des Services de Marrakech-Safi, de la région de Marrakech.

#AmerchichMarrakech Deux grandes écoles de commerce sont également impliquées pour un partenariat, d'une part l'Ecole Supérieure de Commerce et de gestion de Yaoundé, Campus de Nkol-Eton, et d'autres part, l'Ecole Nationale de Commerce et de gestion de Marrakech, Av. Allal El Fassi BP 3748 Amerchich Marrakech.

Ces rencontres ont pour but d'échanger sur des problématiques communes aux entreprises et universités Marocaines et Camerounaise, avec pour objectifs de créer des opportunités d'affaires et de faciliter des mises en situations professionnelles entre elles, dans divers secteurs d'activités socio-économiques.

Pour plus d'explication, le Professeur Bertin Léopold KOUAYEP Enseignant à l'ISTEC de Paris et directeur de l'ESCG de Yaoundé s'est expliqué à ce sujet à notre rédaction à Paris.

Info: info@escgc.com; gicom@legicam.cm; Tel: +237 222 21 92 91 / 651 44 30 55. +33662488396