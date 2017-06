Cameroun: Pour le Socio-politologue Vincent Sosthène Fouda, C'est le réseau aujoulatiste qui a tué Mgr Jean Marie Benoît BALA :: CAMEROON Le réseau aujoulatiste a construit tout au long des trente dernières années dans notre pays un sentiment d'indifférence dans l'espace public en tuant tout sentiment de culpabilité chez les camerounais.

#MarieBenoîtBALA Cette secte où on y entre par la pédophilie et l'homosexualité n'a pas de religion ni de tribu, c'est un clan, qui déstructure tous les liens sociaux et religieux.

Nous sommes l'un des rares pays au monde qui n'a pas de peuple, il n'a que des ethnies et des tribus, un pays où il existe une large partie de l'élite est exclue du sentiment de culpabilité, c'est la base même d'appartenance à la secte aujoulatisme, c'est eux qui ont assassiné Jean Marie Benoît BALA et si les camerounais ne se réveillent pas alors ils confirmeront la thèse de la mort du sens de l'interdit dans la société camerounaise.