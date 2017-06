   FRANCE- CAMEROUN-DIASPORA: WlILLIAM MBOUKEM II LA JEUNESSE INVENTIVE EN ACTION À BORDEAUX

style="width:750px;height:auto;"Dans le cadre des 6èmes Journées de l'OHADA à Bordeaux nous recevions Willy G. Mboukem II.

Jeune diplômé Camerounais de Finance et de Supply Chain, qui est aujourd’hui associé du cabinet de conseil Les Beaux Cerveaux. Ce réseau de freelances à vu le jour début 2017 avec pour vocation d’apporter aux entreprises des expertises diversifiés ainsi qu'une flexibilité dans la contractualisation et l’exécution des missions.

#BeauxCerveaux Partenaires des Journées de l'OHADA, ils signent, la communication digitale de l’événement et l’animation des panels consacrés à l’Emploi à l’Industrie en Afrique.

Au cours d'un entretien, Willy G. MBoukem II nous a évoqué son engagement dans la lutte contre les pertes post récoltes. Ce "Beau Cerveau" développe en effet les techniques les plus avancées pour la conservation des produits et la transformation des matière agricoles sur le Continent.

Avec six "Beaux Cerveaux", l'agence de Freelance développe son conseil dans les domaines des Relations Publiques, des Energies renouvelables et fossiles, du Développement éthique et durable Africain et Caribéen.

Somalia Barro, fondatrice des Beaux Cerveaux, se donne pour objectifs :

De former des freelances de haut niveau éthique et opérationnel

D’alléger au maximum les processes d'exécution de mission auprès des clients

D'encourager les jeunes expatriés Africains et Caribéens à devenir les premières interfaces du commerce en lien avec leurs pays d'origines.

Garantir le respect et la rémunération des jeunes freelances pour inciter l'emploi éthique et durable