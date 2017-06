CAMEROUN :: Climat : La neige tombe-t-elle à l’Ouest ? :: CAMEROON Polémique autour de la chute des grelons dans le groupement Bafou, dans la Menoua.

#Pluie» Le 19 juin 2017, des pluies diluviennes ont été enregistrées dans la localité de Bafou, dans l’arrondissement de Nkong Ni, à l’entrée de Dschang. Pendant plusieurs dizaines de minutes, des grêlons sont tombés, allant jusqu’à blanchir le sol dans certains quartiers. Le fait, inédit pour de nombreux jeunes, a été capté par quelques photographes de fortune, qui ont arrosé les réseaux sociaux des commentaires les plus exotiques.

Du coup, ce qui est apparu aux yeux des anciens comme un banal caprice du climat a pris une envergure inattendue. Des quatre coins du pays et même de l’étranger, des curieux appelaient des personnes crédibles pour s’enquérir de la situation. Ils s’inquiétaient notamment de ce que les changements climatiques aient atteint un seuil tel que la neige tombe sur les montagnes tropicales. A l’envers, il s’est trouvé des Bafou pour se vanter d’avoir un village qui ressemble à ceux de l’Europe !

Dans le village, ceux qui ont plus de 60 ans témoignent avoir régulièrement assisté dans les années 60-70 à ce « type de pluie ». Drue et blanche. « Les boules de glace frappaient nos têtes. On s’amusait à ramasser des grelons qu’on mettait sur nos poitrines, jusqu’à ce qu’ils fondent entièrement », se rappelle Thomas Dongmo. « Quand on voulait déranger un ami qui a fui la pluie, on ramassait un morceau de glace qu’on mettait discrètement à l’intérieur de son vêtement. Nous étions contents de suivre l’effet bizarre que cela produisait sur lui », ajoute Paul Rosaire Kenfack, un camarade d’enfance. Mais le phénomène s’est raréfié.

Du déjà vu

Les experts sont formels : il ne s’agit pas de neige. Le Pr. Maurice Tsalefac, spécialiste de climatologie et doyen de la faculté des lettres à l’Université de Dschang a apporté un éclairage sur le phénomène, sur Menouactucom. « Il s’agit d’un phénomène qu’on avait l’habitude de vivre dans la région de l’Ouest, mais qui est devenu rare puisqu’en cette saison par le passé, il tombait beaucoup de grêle». La cause est connue. « Elle découle du processus de condensation de la vapeur d’eau qui donne généralement la pluie. Il faut comprendre que lorsque l’air se lève, il se refroidit.

C’est un air humide qui trouve des particules de poussière ; au fur et à mesure qu’elle se lève et s’il n’y a plus de particules en suspension, cette vapeur va former des cristaux autour de quoi la vapeur va continuer à s’agglomérer jusqu’à ce que ces cristaux atteignent un poids qui leur permette de tomber. Dans ce cas on a de la grêle. Si en tombant il se trouve que l’air de basse couche est beaucoup plus chaud, ces cristaux arrivent sous forme plus liquide qu’est la pluie. Dans le cas, il se trouve qu’à certains endroits comme le Mont Bamboutos à une certaine altitude, les basses couches atmosphériques sont relativement fraiches ou froides puisqu’il y gèle souvent ».

Le géographe observe qu’au cours des journées précédentes, il y a eu de fortes menaces de pluie. «On peut se rendre compte que l’ascendance de l’air a donné lieu à des nuages de type cumuliforme au sein desquels le processus pluviogène s’accélère ; c’est pour cela qu’en l’absence des particules de poussière la condensation s’est faite autour de ces cristaux qui à un moment précis sont tombés en quantité si abondante que beaucoup ont vite fait de croire qu’il s’agit de la neige alors qu’il n’en est rien.

Même s’il est vrai qu’entre la neige et la grêle il n’y a pas une très grande distance». Le lendemain de ce jour-là a justement été très arrosé dans ce village qu’on présente comme perturbé par des « mouvements ascendants intenses». En cette présaison de récolte, les pertes sont nombreuses dans les champs. Le bétail a été inquiété. Les toits brinquebalants de certaines cases ont subi la furie des grêlons. Le délégué régional de l'agriculture et du développement rural de l'Ouest y est descendu pour évaluer les pertes, cependant que le préfet de la Menoua, Balungeli Confiance Ebune a activé son comité mixte de crise.