Cameroun: Communiqué cours de langue Mə̀dʉ̂mbὰ, Tûnù: ŋwà’nì’ nə̀ zi’tə ncob M Tûnù: ŋwà’nì’ nə̀ zi’tə ncob Mə̀dʉ̂mbὰ Yαùndè & Ngǎntə’, ŋwâgnkun-ntôngə̀fələ 2017. Cours de langue nationale Bamiléké – Mə̀dʉ̂mbὰ à Yaoundé et Bangangté

#DwaniTdkd Il est porté à la connaissance de tous les passionnés des langues nationales et des ressortissants du NDE, que des cours de Langue Bamiléké Mə̀dʉ̂mbὰ seront organisés à Yaoundé, au Collège ITIE d’Etoug-Ebé du lundi 19 juin au samedi 1er juillet 2017 et au collège Matemfen à Nlongkak, en face Franco Hotel, du Lundi 26 juin au samedi 08 juillet 2017. Ils sont prévus des cours du jour et du soir.

Grâce à ce programme, vous acquerrez aussi des connaissances vous permettant de présenter le concours d’entrée à l’École Normale Supérieure filière Langues et Cultures Camerounaises, et comprenez mieux les aspects linguistiques et culturels Mə̀dʉ̂mbὰ.

Profitez des coûts réduits en vous inscrivant dès maintenant jusqu’au 20 juin à 5000 FCFA (pour enfant) et 6000 FCFA (pour adulte). L’inscription sera de 6000 FCFA pour les enfants et 7000 FCFA pour les adultes après le 20 juin.

NB : 2000 FCFA pour manuel didactique.

Les inscriptions se font aux heures ouvrables à l’intendance des établissements sus cités, ou aux contacts ci-dessous.

CONTACT GENERAL: 699 74 70 02 / 675 14 49 25;

Autres contacts:

→ Ngoa-Ekelle – Obili : 674 27 65 87

→ Nsimeyong – Biyem-Assi : 699 19 55 12

→ Mendong – Etoug-Ebe : 677 75 14 41

→ Cité Verte – Mokolo – Nkomo : 699 74 70 02

→ Nlongkak – Messassi : :677 41 31 38

→ Essos – Ngousso – Eleveurs : 699 19 55 12

→ Centre ville – Mvog-ada : 674 28 21 12

NB : Ces même cours se dérouleront aussi à Bangangté, du 21 au 28 juillet 2017.

Tûnù: ŋwà’nì’ nə̀ zi’tə ncob məd̀ʉ̂mbα̌ Yαùndè, ŋwâgnkun-ntôngə̀fələ 017

Bαg kə nsoŋ njǒŋ bα̌ kɔ̌ ncob lα fa, boὰ bon Nde α̂ mbə, ŋwà’nì nə̀ zi’tə ncob bô ntsi’ Mə̀dʉ̂mbα̌ nzi co Yαùndé. Mbwə̀ i bə α̂ dʉ̌’ŋwà’nì tɛdkʉd ItIE, Etoug-Ebé, nə̀tô’ lê’ 19 ŋwâgnkun, nɛ̀n nkûm mbwə̀’ lê’ ntʉ̂m ŋwʉ̂ ntôngə̀fələ. Mbadtə̀ bαhα bə̂ dʉ̌’ŋwà’nì tɛdkʉd Matamfen, nə̀tô’ lê’ 26 ŋwâgnkun, nɛ̀n nkûm lê’ 7 ntôngə̀fələ. Bo nsi kə tswìtə̌ ŋwà’nì mbwogcʉ mbὰ mfə̌dnjʉ.

Cu tsə̀ bo nsi tswìtə̀ bwə lα, nsi ywìmtə̀ zin nə̀ ghʉ̌ nkuǎ’nkua’ nə̀ co ntʉ̂m dìbὰ ndα̂ŋwà’nì dʉ’ bo kə nog ghǎtswìtə̌ bwə Yαùndè lα, ntʉ̂m bàg i zə̀ a cwɛ̌d ndɔtə α̂ ncob bô ntsi’ Kamərun nα.

Nə̀kǐndɛn bə α̂ njǒŋ le’ fà’ fa, ntʉ̂m cə̂n dʉ̌’ŋwà’nì bαhα lα. Kə̀ bə lα, bǐn kûmtə̀ mə̂n nkə̀kǐ kαb lî:

Nkə̀kì ndʉb: 699 74 70 02 / 675 14 49 25;

Mìmô’ nkə̀kì:

→ Ngoa-Ekelle – Obili : 674 27 65 87

→ Nsimeyong – Biyem-Assi : 699 19 55 12

→ Mendong – Etoug-Ebe : 677 75 14 41

→ Cité Verte – Mokolo – Nkomo : 699 74 70 02

→ Nlongkak – Messassi : :677 41 31 38

→ Essos – Ngousso – Eleveurs : 699 19 55 12

→ Centre ville – Mvog-ada : 674 28 21 12

Lɛ̌n Mə̀bwɔ : Yə̂n ŋwà’nì ncob mə̀dʉ̂mbὰ li nsi nco zə̌ Ngǎntə’, nə̀tô’ lê’ 21 nkûm lê’ 28 ntôngə̀fələ 2017