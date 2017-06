Cameroun :: La cure de jouvence du palais des congrès de Yaoundé : L’édifice désormais scintillant de beauté et de splendeur :: CAMEROON La cérémonie de signature de l’acte de signature de réception des travaux de réhabilitation de ce joyau architectural qui surplombe la capitale, a eu lieu hier 27 juin 2017, suite à un don de près de 11 milliards FCFA de la coopération chinoise.

#ChristopheMienZok Revêtement, ravalement, marches, plomberie, électricité, ravitaillement en eau, caméras de surveillance, sonorisation, système de climatisation, plomberie, moquettes. Voilà, de façon non exhaustive, selon Christophe Mien Zok le directeur général (Dg) du palais des congrès (Pc) de Yaoundé, ce à quoi, ont consisté les travaux de réhabilitation de ce qui est considéré comme le plus grand bâtiment du Cameroun. « Nous sommes réunis ce jour pour signer l’acte de renouveau du palais des congrès de Yaoundé, synonyme de dynamisme et de nouveau départ », a dans son allocution de bienvenue, indiqué Christophe Mien Zok.

Pour le vice-ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, le Pc de Yaoundé symbolise les travaux de construction entrepris par la Chine au Cameroun depuis les années 1980. « Après plus de 30 ans d’utilisation, la Chine a décidé de rénover entièrement le palais des congrès de Yaoundé. Il est désormais mieux équipé et offre plus de fonctions performantes aujourd’hui », a déclaré le membre du gouvernement de l’empire du Milieu. Et d’ajouter que son pays et le Cameroun, travaillent actuellement à l’avancée de grands projets comme le grand centre du réseau informatique universitaire, ou encore le port de Kribi.

Narcisse Mouelle Kombi le Minac qu’entouraient Louis Paul Motazé, ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire, et Mounouna Foutsou, ministre de la Jeunesse et de l’Education civique, Aminatou Ahidjo, présidente du conseil d’administration du Pc de Yaoundé, a déclaré « que les relations d’amitié profonde réunissant Beijing et Yaoundé, n’ont jamais été démenties, parce que reposant sur un partenariat gagnant-gagnant ».

La tribune du Minac nous apprend enfin que les travaux de réhabilitation du Pc de Yaoundé, sont l’œuvre d’un don de près de 11 milliards FCFA de la Chine. Les travaux, a-t-il précisé, ont débuté le 12 juin 2015 pour, s’achever le 11 mai dernier. Si les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à la réalisation des travaux, le Dg du Pc de Yaoundé a cependant fait savoir qu’il y a « des réserves qui seraient arrangées ».

Revêtu désormais de sa belle robe de noces, le palais des congrès de Yaoundé a fière allure. Il brille de mille feux, et est donc prêt à accueillir même les évènements les plus exigeants du monde. Seul bémol, le défi sécuritaire (surtout de nuit) de ce très vaste domaine du palais des congrès de Yaoundé.