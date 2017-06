FRANCE-AFRIQUE: LE 14EME FORUM INTERNATIONAL ECONOMIQUE SUR L'AFRIQUE SE TIENDRA CE JEUDI 29 JUIN A PARIS Organisé par la Chambre Internationale pour le Conseil et la Promotion des Entreprises (CICP), le forum parrainé par Mr Serge WAMBA FOSSO, Vice-Président, Responsable des Unités Europe et Afrique Schlumberger a pour objectif d' Encourager les échanges économiques internationaux; Favoriser la création des partenaires techniques, industriels, commerciaux, financiers ou stratégiques; d'encourager le partage d'expériences; Faciliter l'investissement et l'implantation des entreprises dans les pays à l'honneur.

#MrSergeWAMBA Le secteur de l'investissement étant bien précieux pour les pays africains, la CICP estime que la réussite de nos pays dans ce domaine pourrait être un bon exemple de développement. Toutes les détails avec Freddy ZANGA initiateur et président de la CICP.