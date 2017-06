CAMEROUN :: Accident ferroviaire d’Eseka : La situation sur les indemnisations :: CAMEROON CAMRAIL informe ses usagers, ses partenaires et l’opinion publique que les opérations initiées au lendemain de l’accident ferroviaire d’Eséka se poursuivent pour permettre à l’ensemble des victimes et des ayants droits, de faire valoir leurs droits et de recevoir toutes les indemnisations conformes à chaque situation individuelle.

#CampagnesDappels Adresses et contacts

Dans cet objectif, CAMRAIL, immédiatement après la survenance de cette catastrophe, a mis à la disposition des victimes et de leurs familles, des adresses et des contacts mails afin de leur assurer une écoute permanente et une disponibilité de tous les instants. Aussi, les numéros verts suivants ont-ils été créés et restent opérationnels : Yaoundé : 699 11 33 33 ; Douala : 699 11 44 44.

Campagnes d’appels

Par ailleurs, pour s’assurer que l’ensemble des personnes concernées étaient informées de ces dispositions ainsi que de sa disponibilité, CAMRAIL a initié 3 campagnes d’appels qui ont permis de contacter un millier de personnes et poursuit cette démarche visant à permettre à toutes les familles concernées d’instruire leurs réclamations.



Camrail dénonce

Alors que plusieurs centaines de victimes ont déjà reçues de CAMRAIL et de ses assureurs des indemnisations pour préjudices matériels et/ou corporels, et avec la préoccupation constante de permettre à toutes les victimes de voir leur dossier finalisé, CAMRAIL dénonce l’attitude et les pratiques de certains agents et collectifs d’avocats qui, agissant à des fins mercantiles, bloquent toute discussion d‘indemnisation et se livrent à une désinformation qui nuit à l‘intérêt des familles.

CAMRAIL tient en particulier à rassurer les victimes et leurs familles, que toute information faisant état d’une éventuelle prescription, c’est-à-dire, une date limite au-delà de laquelle CAMRAIL refuserait d‘indemniser, est fausse. En effet, toutes les personnes normalement enregistrées auprès de CAMRAIL disposeront de tout le temps nécessaire pour instruire leur dossier. CAMRAIL rappelle que les points d‘information, ses personnels qualifiés mis en place dans les gares et l’ensemble de ses équipes sont disponibles pour apporter toute confirmation souhaitée sur ce point et sur tout autre aspect de la procédure.



Rassurer les victimes et les ayants droits

Par ailleurs, la page Facebook cap152@camrail.net est ouverte pour apporter des réponses en ligne à toute question. CAMRAIL renouvelle ses condoléances aux familles éprouvées et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. CAMRAIL rassure les victimes et leurs ayants droits que conformément aux directives des plus hautes autorités et de ses actionnaires, toutes les dispositions seront maintenues pour traiter leurs dossiers avec dignité et respect.