CAMEROUN, COMMUNIQUÉ DE PRESSE: AFFAIRE ÉSÉKA, UNE AUTRE ÉTAPE DANS UN LONG PARCOURS JUDICIAIRE :: CAMEROON À la suite de la catastrophe ferroviaire qui a eu lieu à Éséka au Cameroun le 21 octobre 2016, causant la mort de plus de 79 personnes et d'au moins 550 blessés, le Comité de Libération des Prisonniers Politiques (CL2P) et le Syndicat National des Conducteurs de Train du Cameroun (SPTC), après avoir été une première fois déboutés dans la plainte déposée devant le parquet de Nanterre pour «incompétence territoriale», ont à nouveau été débouté à Créteil pour «non recevabilité à se porter partie civile». Nous avons saisi la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris d'un appel contre la décision du juge d’instruction de Créteil.

#PrisonniersPolitiques COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris le 26 juin 2017

Le doyen des juges d’instruction du tribunal de Créteil vient de dire et juger que le Comité de Libération des Prisonniers Politiques (CL2P) et le Syndicat National des Conducteurs de Trains du Cameroun (SPTC), n’étaient pas recevables à se constituer partie civile, dans les procédures pénales introduites à la suite de la catastrophe d’Éséka. Selon l’ordonnance du Doyen des Juges d’Instruction, ces organisations n’ont pas subi de préjudice personnel et direct à la suite de cette catastrophe, et il ne serait pas démontré que les infractions reprochées auraient été commises par les dirigeants de CAMRAIL et pour le compte de cette dernière.

La Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris est désormais saisie d’un appel formé contre la décision du juge d’instruction de Créteil. Ce recours a été enregistré sous le numéro 1531-2017/INS, le 22 juin 2017. Il s’agira de démontrer que le cercle des victimes d’Éséka est extrêmement large, et que le drame du 21 octobre 2016 a directement impacté les buts et objectifs des organisations plaignantes. Par ailleurs, il est indiscutable que les infractions reprochées ont été inspirées par le profit, et que l’heure de la reddition des comptes est proche.

Le long parcours pour la justice se poursuit au nom et uniquement pour la mémoire des victimes innocentes de la catastrophe d’Éséka.

