MONDE ENTIER :: Mondial 2022 : 2 millions de dollars versés à la fille d'un membre de la Fifa? :: WORLD La Fifa fait face à de nouvelles accusations de corruption concernant l'attribution de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

#MichaelGarcia Nouvel avis de tempête sur la Fifa. Le quotidien allemand Bild publie à partir de ce mardi le rapport de plus de 400 pages réalisé par l'enquêteur indépendant Michael Garcia, qui contient des informations inédites sur les conditions d'attribution de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Un document qui n'a jamais été publié dans son intégralité par la plus haute instance du football mondial.

Selon Bild, ce rapport révèle qu'un "ancien membre exécutif (de la Fifa) a félicité des membres de la Fédération qatarie et les a remerciés par mail pour un virement de plusieurs centaines de milliers d'euros" juste après le 2 décembre 2010, date à laquelle le Qatar a été désigné pour accueillir le Mondial 2022 au détriment de l'Australie, la Corée du Sud, le Japon et les Etats-Unis.

Jet privé et fête au Brésil

"Deux millions de dollars (environ 1,78 millions d'euros) de provenance inconnue ont en outre atterri sur le livret d'épargne de la fille de 10 ans d'un membre de la Fifa", poursuit le journal, qui ajoute que "trois membres exécutifs de la Fifa disposant d'un droit de vote sont allés à une fête à Rio dans un jet privé de lade foot avant le vote pour l'attribution de la compétition".

Contactée par l'AFP lundi soir, la Fifa n'a pas souhaité "pas réagir à chaud", selon un porte-parole, alors que ces révélations jettent un peu plus le trouble sur une attribution déjà entourée de forts soupçons de corruption. Chargé de conduire une enquête interne, l'ex-procureur américain Michael Garcia avait démissionné en 2014 du poste de président de la chambre d'enquête de la commission d'éthique de la Fifa, estimant que la lecture de son rapport par l'instance avait été partielle et partiale.

Les deux anciens présidents de la chambre d'instruction et de jugement de la commission d'éthique de la Fifa, le Suisse Cornel Borbély et l'Allemand Hans-Joachim Eckert, se sont toujours opposés à la publication complète du rapport Garcia. Ils estiment que celle-ci n'est pas juridiquement possible, ni souhaitable, dans la mesure où des procédures sont encore en cours concernant des personnes visées par le rapport.