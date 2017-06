Cameroun,Ramadan 2017 : Paul Biya rallonge, Marcel Niat fête avec les siens :: CAMEROON Après un mois de sacrifice, le jeun du ramadan a été rompu ce 25 juin de l’année en cours. Le Président de la République a décrété ce 26 juin 2017 chômé et férié sur toute l’étendue du territoire camerounais. Le Président du Sénat en a saisi l’occasion pour communier avec les fidèles musulmans de la Région de l’Ouest.

#MarcelNiat Dans leurs tenues d’apparat des grands jours, ils étaient plus de 700 hommes, femmes et enfants croyants musulmans à assiéger la résidence sise à Bangangté de Monsieur le Président du Sénat. La présence du Gouverneur, tête de file d’une impressionnante délégation, constituée de son Etat Major et des autorités administratives du Ndé, a donné un caractère officiel aux retrouvailles. Les chefs traditionnels du Ndé, accompagnés de leurs épouses, ont également brillé par leurs présences.

Il était question pour Marcel Niat Njifenji de magnifier ce qu’il appelle de tous ses vœux, union et vision collective. Ainsi pour faire allusion à la fête qu’il organise chaque année avec des chrétiens. C’est dans sa maxime « nous sommes tous des enfants de Dieu », qu’il a tenu à partager les mêmes instants avec des musulmans. Parce qu’aucune religion ne doit être inférieure à l’autre.

Marcel Niat Njifenji, persuadé de ce que la fin du jeun de cette année, marque un tournant décisif pour le Cameroun. Selon lui, la conception du jeun est surtout pour la purification de l’âme. C’est un moment intense de réflexion, où l’on pose des questions et recherche des réponses. Le président du Sénat a invité les musulmans à la prière constante, afin que le mal

disparaisse au Cameroun, en l’occurrence de lutter contre la secte islamiste Boko Haram qui se cache dissimule la chapelle de l’islam pour sévir. De prier pour Paul Biya, Président de la République, Chef de l’Etat du Cameroun, pour son efficacité, son dévouement et pour la paix qu’il a su insuffler à tous les camerounais. C’est à ce titre qu’il a chargé le Gouverneur de lui transmettre son message de soutien sans faille, de fidélité sans anicroche et surtout de lui dire tout le bien qu’il a à travailler à ses côtés. Avant de clore son propos de circonstance, le président du Sénat s’est attaqué à ceux qui tendent à marginaliser les bororos dans leurs retranchements. Il s’y est engagé à veiller personnellement à leur épanouissement, avant de marteler qu’ils sont tout aussi des camerounais à part entière et non entièrement à part.

Des tonnes de mercis

Prenant la parole, Awa Fonka Augustine, gouverneur de la région de l’ouest a formulé des mots de gratitude à l’endroit du Président de la République avant de déhancher sur le président du Sénat. Le Gouverneur de l’Ouest a exprimé son satisfécit à travailler à l’Ouest, surtout aux côtés de Marcel Niat qui n’est pas le plus riche fils originaire de la Région, mais qui est habité d’un altruisme légendaire. Pour tout cela, le Gouverneur lui a dit merci, non sans exhorter Madame Marcie Niat, épouse de Monsieur le Président du Sénat, a davantage jouer le rôle de grand-femme qu’elle a toujours joué auprès de son tendre époux.

Les Imans Arouna Abdoulaye et Ibrahim, respectivement président du conseil régional des Imams et Dignitaires Musulmans du Cameroun (Cidimuc) et Imam de la mosquée centrale de Bangangté, ont d’entrée de jeu, élevé leurs prières pour la paix au Cameroun, souhaité longue vie à Paul Biya et à Marcel Niat. Ils ont particulièrement remercié le président du Sénat chacun à sa manière, pour ses bonnes grâces en leurs faveurs, non sans lui témoigner leurs « profondes gratitudes pour l’intérêt et l’attention qu’il porte à nos préoccupations qui sont légions ».

Ils ont formulé des doléances dont les plus saillantes sont : leur accorder une tranche d’antenne à la Radio Medumba, la construction d’autres forages dans des zones à fortes communautés musulmanes, la construction d’autres écoles coraniques, pour ce qui est du Département du Ndé et la réhabilitation de la mosquée centrale de Bafoussam. Comme une réponse du berger à la bergère, « vous pouvez compter sur moi », dixit

Avant de regagner chacun sa ville ou sa maison respective, ils sont tous passés à table où un repas de fraternité a été partagé. Mais avant, tous ont eu droit à une prière élevée à l’unisson par le collectif des Imams des Départements des Bamboutos, de la Menoua, du Noun, de la Mifi, du Ndé, des Hauts-plateaux, du Koung-khi et du Haut-Nkam.

Les réjouissances populaires ont continué dans les points chauds de la ville de Bangangté, où les fidèles musulmans scandaient en Foufouldé, « Papa Niat, tu as toujours été avec nous. Nous seront toujours avec toi. Qu’Allah te prête longue vie… ». La fête était très belle !