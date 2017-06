Cameroun,Insertion socioéconomique des jeunes: Les atouts du partenariat public-privé :: CAMEROON La récente convention de partenariat signée entre le Minjec et la Ccima dispose des axes de collaboration qui peuvent davantage permettre l’accompagnement des jeunes dans leurs projets.

#HusseinBinAbdallah Le 15 avril 2015, lors du débat du Conseil de sécurité de l’Onu consacré au rôle des jeunes dans la lutte contre l’extrémisme violent, Ban Ki-moon, l’ex- secrétaire général soulignait : « Les jeunes représentent l’espoir et non pas un danger ». Il avançait comme preuve, le Prince héritier de Jordanie, Al Hussein Bin Abdallah II qui, n’ayant pas encore 21 ans, dirigeait le débat. Le secrétaire général de l’Onu va faire remarquer qu’il est le plus jeune Président de l’histoire du Conseil de sécurité, mais il est déjà un leader du XXIème siècle.

En effet, les jeunes qui vivent dans la pauvreté, représentent 500 millions de la population mondiale. Et le Prince héritierAbdallah II explique : « c’est en général leur marginalisation économique et sociale qui les pousse à l’extrémisme violent. Les groupes extrémistes mettent à profit la frustration des jeunes qui n’arrivent pas à concrétiser leurs légitimes ambitions ». Un désespoir qui se traduit aussi par un désir de migration, qui peut conduire à des catastrophes humaines observées souvent en mer Méditerranée.

Fort de ce constat, le partenariat public-privé se présente aujourd’hui comme un élément indispensable dans l’accompagnement socioéconomique des jeunes. Le ministère de la Jeunesse et de l’Education civique (Minjec) en partenariat avec la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat (Ccima) l’ont visiblement compris. Une convention de partenariat relative à la sélection, la formation et l’accompagnement des jeunes aux métiers du commerce, des industries, des mines et de l’artisanat a été signée entre les deux parties le 8 juin dernier. Le Minjec était représenté par Mounouna Foutsou, le chef de ce département ministériel et la Ccima représentée par son président Christophe Ekeng.

Et pour la mise en œuvre de cette convention, les axes de collaboration sont : la sensibilisation et l’incitation des jeunes à s’intéresser aux activités de commerce, de l’industrie des mines et de l’artisanat, la contribution à la formation des jeunes dans ces domaines, la mobilisation des ressources pour le financement des projets, l’accompagnement technique, non financier et financier des jeunes à l’installation et à l’expansion de leur projet et la mise en place d’un dispositif de suivi évaluation des jeunes formés et installés. Les deux parties ont pris l’engagement de mutualiser leurs moyens humains, matériels et financiers à l’effet de favoriser l’insertion économique en vue de la contribution optimale des jeunes à la croissance économique qui est le seul levier pouvant faire de l’Afrique le continent de l’avenir.