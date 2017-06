Cameroun: Lettre ouverte de Marlène EMVOUTOU à Cabral LIBII :: CAMEROON Cher congénère , J 'ai souhaité vous faire part de ma réaction , à la suite de l ' interview que vous avez accordée le 25 juin 2017 à la chaîne équinoxe télévision .En effet , j ' ai appris sur les réseaux sociaux que vous étiez l ' instigateur du mouvement " 11 millions d 'incrits sur les listes électorales ".

#LeCameroun Que vous ambitionniez de briguer le poste de président de la république du cameroun ...

Bien que je ne sois pas convaincue de la pertinence de votre démarche , je vous ai écouté attentivement .

Ce qui me frappe dans votre discours , ce sont toutes ces incohérences qui sont révélatrices d ' une impréparation voire de l ' opportunisme .

Vous nous dites que vous voulez porter l ' ambition d ' un changement politique , d ' une alternance profonde .

Cependant votre histoire personnelle et votre parcours , démontrent que vous êtes vous - même bénéficiaire et complice de ce système politique de connivences et de passes - droit .

Vous êtes devenu chef de chaîne adjoint de radio campus , grâce au professeur tsade eone , qui est un ami de votre père et originaire la même tribu bassa que vous .

Je me serai attendue à ce que vous refusiez cette promotion qui ne reflétait ni votre mérite , encore moins votre abnégation au travail .

D ' ailleurs vous n ' avez jamais été un brillant étudiant de l'université de yaounde 2.

votre parcours révèle une quête d ' opportunités .

Opportunités intellectuelles ? Je n ' en suis pas convaincue . Je dirai même opportunités alimentaires ...

Je me serai attendue à ce que vous nous annonciez la création d ' un cercle de réflexion politique ou d ' un parti politique pour former les citoyens et structurer l ' opinion publique .

votre qualité de juriste vous exigerait une rigueur dans la démarche à suivre pour conquérir le pouvoir .

Hélas , vous préférez les raccourcis , rassembler des jeunes qui iront brûler et casser le moment voulu , qui vous serviront de faire - valoir lors de vos prochaines négociations en vue d ' un éventuel positionnement.

Que pouvons nous attendre d ' un animateur politique converti au Chantal biyaisme à ses heures perdues ?

Rien du tout .

Le Cameroun ne souffre pas de carences en visages qui peuvent incarner la jeunesse et le renouveau .

Notre pays souffre de l ' incapacité de sa jeunesse à se saisir des enjeux du moment .

Le cameroun en 1960 était administré comme un territoire français d ' outre mer ...

Ceux qui savaient lire et écrire étaient nommés à des postes de responsabilité .

On se doute bien qu' à cette époque des intellectuels de 50 ans étaient introuvables .

Trouver des jeunes de moins de 30 ans à des postes régaliens ne refletait que le visage du néocolonialisme.

Alors , comparer le Cameroun de cette époque à celui de nos jours est une faute .

Poser le problème de la gouvernance au Cameroun , en terme de jeunes contre vieux est une gageure .

Grâce à Paul biya notre pays a acquis une stature internationale respectable , une souveraineté sur des questions politiques et socio - économiques complexes .

Le prochain président de la république doit être un homme d ' état rompu à l ' exercice des fonctions régaliennes .

Comme vous , je suis fascinée par le parcours fulgurant du president Emmanuel macron dont la démarche inspire la vôtre .

Sauf que vous préférez la fin au début .

Le fondement de la pensée macronienne est l ' idée selon laquelle les français devraient cesser de s ' opposer , bannir les clivages , travailler ensemble , chacun apportant sa pierre à l ' édifice pour rebâtir la France .

A vous écouter , j ' ai l ' impression que pour vous , tous les moyens sont bons tant qu' ils peuvent servir votre ambition personnelle .

Vous l ' avez compris , je fais partie de cette jeunesse qui pense que nous devons accompagner les meilleurs parmi nous , qui ont l'expérience et l ' expertise pour mener à bien notre destin commun.