Cameroun,Paul Fokam Kammogne stimule la recherche appliquée : Les PKFokam Awards for Science & Technology remis aux lauréats :: CAMEROON La cérémonie qui avait pour cadre l’institut supérieur de formation PkFokam Institute of Excellence, a eu lieu le 15 juin dernier à son campus d’Emana à Yaoundé.

#BusinessPlan Les lauréats du concours PKFokam Awards for Science & Technology 2017 ont été honorés le 15 juin 2017 à Yaoundé. La remise des prix, s’est effectuée sous le présidium de Jacques Fame Ndongo, ministre camerounais de l’Enseignement supérieur qu’entouraient plusieurs de ses collègues du gouvernement. A ce prestigieux panel de personnalités, il faut adjoindre de nombreux étudiants, universitaires et chercheurs africains.

Faite de deux catégories, la PKFokam Awards for Science & Technology, récompense les auteurs de solutions technologiques innovantes, avec application immédiate. Le but selon son promoteur, étant de rechercher un impact palpable sur le vécu des populations. D’où l’orientation des PKFokam Awards vers la recherche appliquée. La première catégorie, consiste en la Meilleure recherche appliquée et innovation technologique. Sans condition d’âgé posée, le lauréat bénéficie d’un montant de 10 millions FCFA avec financement de son business plan. Le second lauréat, gagne deux millions de FCFA et bénéficie d’un financement de son business plan.

Aussi, le 1er prix de cette catégorie, est-il revenu au Dr Mahbou Somo Toukam Gabriel le plénipotentiaire de l’équipe de recherche du projet Igname. Un projet qui aidera désormais à conserver plus longtemps les tubercules de l’igname jaune sucré victimes du phénomène de durcissement post-récolte, lequel cause de pertes énormes aux producteurs. Le second prix de cette catégorie, est revenu à Ngatchou Alban, porteur du projet de Système d’inspection et de tri des défauts qualités sur les grains alimentaires par vision industrielle. Un projet supposé améliorer la qualité du conditionnement des produits alimentaires ou des semences par le respect des normes internationales.

Pour ce qui est de la 2è catégorie dénommé Meilleur projet d’entreprise réalisable, cette dernière, affirme-t-on, prime l’esprit d’initiative des jeunes Africains engagés dans la création d’entreprises. Cette catégorie, concernait alors à toute personne âgée de 40 ans au plus à la date du concours et ayant monté un business plan. Comme pour la première catégorie, le lauréat bénéficie d’un montant de 10 millions F.CFA avec financement de son business plan et le vice-lauréat reçoit deux millions de FCFA en plus du financement de son business plan.

Grande attraction d’un jury international constitué d’enseignants, de chercheurs ainsi que de grands noms de l’industrie, le projet Global Biotek. Fruit de l’ingénieur microbiologiste de nationalité togolaise Amousou Gaffan Ayewode, ce dernier, fait-on savoir, a pour but de produire et commercialiser auprès des agriculteurs, lesquels utilisent abusivement des pesticides et engrais chimiques ayant des risques sur la croissance, la santé et l’environnement des bio pesticides à base de microorganismes présents dans la nature en particulier de Trichoderma, un mycoparasite qui s’attaque aux maladies telles que le fusarium, le pythium, le rhizotonia, le botrytis. Des maladies qui aux dires des experts, détruisent les racines et les parties aériennes des cultures.

Vice-lauréat de cette catégorie, le Camerounais Olivier Miantsia Fokam, reçoit deux millions de FCFA, additionnés au financement de son business. Ce dernier, compte créer un rucher de 1 000 ruches dans les monts Manengouba et ses environs dans le département du Moungo dans la région du Littoral. Ceci afin de produire une quantité suffisante de miel pour les populations camerounaises. Selon ses prévisions, seulement avec 500 ruches, il pourra déjà produire 13 500 litres de miel par an. Le litre du miel étant estimé à 3 000 FCFA. Aussi, s’attend-t-il à un revenu annuel de 40 500 000 FCFA.

Dans la mouvance de ces Awards, une 3ème catégorie a été ajoutée : un prix spécial du jury primant La Meilleure trouvaille technologique à même d’aider les communautés. Le prix, est baptisé le Community Promotion Excellence Awards, et permet donc à chacun de nominer un projet ou une invention. Ce prix spécial, précise-t-on, ne fait pas l’objet d’une compétition. Ce dernier, a donc été remis au Camerounais Jean Nke, expert mécanicien, concepteur de plusieurs machines et vivant à Obala, région du Centre. Le lauréat, est récompensé pour avoir développé une machine aidant à la transformation du cacao. Il s’adjuge ainsi un prix qui lui permet d’empocher trois millions FCFA.

Pour le Paul K. Fokam le promoteur et principal initiateur de ce projet des Awards of Science &Technology, il s’agit de sortir les universités africaines du mauvais classement qu’elles occupent dans le monde. En fait, selon le propriétaire d’Afriland First Bank et de Vox Africa Television entre autres, seulement cinq universités du continent, se retrouvent dans les 500 meilleures universités du monde. Une contreperformance qui à l’en croire, s’explique par le nombre très bas des travaux de recherches ainsi que de brevets déposés par les Africains.

« Il faut transformer notre système éducatif en système productif. C’est quoi transformer notre système éducatif en système productif ? Il faut une éducation du savoir, du savoir faire et du savoir être citoyen. Il faudra tout de suite abandonner l’éducation héritée de la colonisation pour adopter l’éducation moderne », a en l’occasion, scandé Paul Fokam Kammogne, lui-même Docteur en Sciences économiques, et un des hommes les plus riches d’Afrique francophone.