Cameroun-Allemagne, Coupe des Confédérations de la FIFA: ON N'A PAS ÉTÉ RIDICULES"...NOTRE PLUS GRAND TROPHÉE! :: CAMEROON Je veux bien que face aux Grandes Nations de football, qu'on ait au moins la consolation d'avoir montré quelque chose. Je veux bien qu'au bout de trois matches à la Coupe des Confédérations on se console avec "on n'a pas été ridicules..." parce qu'on a tenu tête à l'Australie 48ème au Classement Fifa, parcequ'on a secoué le Chili même si à la fin "on n'a pas eu de chance", parceque "l'Allemagne a tremblé"...même si à la fin "on n'a pas eu de chance..."

#N'ESTPASRIDICULES Je veux bien tout ça, mais montrez moi dans quelle place de l'armoire on met le grand trophée "on n'a pas été ridicules"...montrez moi dans quelle place de l'armoire, est classé le trophée "on n'a pas eu de chance..."

D'abord la Coupe des Confédérations, même en 2003 lorsque le Cameroun a atteint la finale, n'a jamais été rien d'autre qu'une compétition de rodage pour les selections européennes...Mais nous avec notre Arsenal champion d'Afrique, "On n'a pas été ridicules" de se faire battre par une équipe expérimentale de l'Allemagne..."On n'a pas été ridicules" de faire match nul avec une équipe de l'Australie moins classée que nous par la Fifa. " On n'a pas été ridicules" d'être le dernier de notre groupe parceque visiblement il y a pire que dernier...Après tout, on a marqué un but à l'Allemagne...quelle prouesse! Bref, tant que nous pouvons justifier de notre présence..."On n'est pas ridicule"...

Non Messieurs! On ne joue pas pour ne pas être ridicules. On joue pour aligner les performances. ON N'EST PAS RIDICULES n'est pas une performance. Sauf si ridicule signifie dans votre langage catastrophe...

Pour moi donc, vous avez été ridicules. Pas parceque vous n'avez gagné aucun match, mais parceque vous n'arrivez même pas à lire pourquoi vous les perdez. On n'est pas ridicules quand le premier match permet de tirer les leçons pour le deuxième et ainsi de suite...Des joueurs irremplaçables et aux performances catastrophiques.

Vous me demanderez si Ronaldo est resté au banc. Je vous dirai non, mais je repondrai que même Ronaldo est remplacé souvent par moins que lui...parceque l'émulation est une donnée fondamentale de la performance...Pour cela vous avez été ridicules.

Dans une compétition qu'on ne peut pas gagner et qui n'a d'enjeux que d'engraisser quelques touristes potentats de la Fécafoot, on peut se risquer de donner la chance à quelques uns, comme Schæfer en 2003, l'avait fait pour Kwekeu...Ngon a djam et autres Djemba Djemba...Pour tout cela, vous êtes ridicules...Les joueurs ont été à leur vrai niveau sans surfacturation...grâce au revélateur du haut niveau.

Merci pour ce trophée "ON N'A PAS ÉTÉ RIDICULES"