Cameroun,Transport clandestin: Une plainte contre le Secrétaire général du PM :: CAMEROON Dans un courrier datant du 19 juin, Jean Collins Ndefossokeng décide de confondre Séraphin Magloire Fouda au sujet de la gestion faite du comité national de lutte contre le transport clandestin. «Nous informer d’une telle campagne le jour même de son lancement en sollicitant, de surcroît, notre contribution cache mal une espièglerie, doublée d’une farouche volonté de nous aliéner » peut-on lire dans le second paragraphe de la lettre que Jean Collins Ndefossokeng, président national du syndicat national des employés du secteur des transports terrestres (Synester).

#JeanCollinsNdefossokeng Le syndicaliste qui revendique la qualité de membre de ce comité dit n’avoir pas été associé avec ses camarades dans l’élaboration de cette « stratégie de communication sur la lutte contre le transport routier clandestin et la sensibilisation des acteurs et usagers, au titre de l’exercice 2017 ».

Avant de dénoncer le comportement partial et inapproprié des rédacteurs de ce document à problème car pour Ndefosssokeng toutes les parties prenantes devaient lors d’une séance de travail mûrir le projet avant de l’implémenter.

Ce qui fait dire au président national du Synester que « des fonctionnaires zélés ont encore sabordé le fruit de plusieurs concertation pour des intérêts égoïstes ». Et pourtant la commission en question regroupe les syndicalistes représentant les travailleurs, le patronat, les services du Premier ministre, de la Délégation générale à a Sûreté nationale, de la gendarmerie nationale, des transports et de la défense.

Pour preuve et pour démontrer qu’il y aurait eu récupération dans l’affaire, Jean Collins Ndefossokeng révèle qu’en date du 23 février 2017, les syndicalistes des transports attiraient déjà l’attention dans une correspondance dont l’objet était la « dénonciation d’une dérive managériale et autocratique du comité national de lutte contre le transport routier clandestin ». Sauf que cette lettre serait restée sans suites.

Dénonciation

« Vous êtes libre de vous approprier ce comité que nous avons obtenue de haute lutte » poursuit le syndicaliste à l’endroit du secrétaire général des services du Premier ministre Séraphin Magloire Fouda. Et que « consacrer toute une année à la sensibilisation contre ce fléau apparait invraisemblable et suicidaire » renchérit Ndeffossokeng. L’homme ne tarie pas de dénonciations à l’endroit de ce proche collaborateur du Premier ministre. Puisque le syndicaliste crache le venin lorsqu’il avoue qu’ « il est inconcevable qu’un comité au sein duquel siège les syndicalistes baigne dans l’inertie qu’à toujours décrié le chef de l’Etat ». « Trop c’est trop !» martèle Jean Collins qui annonce les couleurs pour la suite et prétend que le Pr Séraphin Magloire Fouda devrait tirer « l’entière responsabilité des actions » à mener par les syndicalistes pour faire entendre leurs voix. Plusieurs services ont reçu en ampliations le ras-le-bol de Jean Collins Ndefossokeng contre décharges dont le quotidien Le Messager à pris connaissance.

Les 8 millions de Fcfa de la discorde ?

Le document initié par le secrétaire général des services du Premier ministre en objet porte la mention « lutte contre le transport routier clandestin » .

Quatre étapes ont été retenues pour l’exécution de cette campagne qui s’étend du 15 juin 2017 au 10 janvier 2018, il est demandé à Jean Collins Ndefossokeng qui a reçu la correspondance sous le couvert du ministère du Travail et de la sécurité sociale de « prendre part » ou « se faire représenter aux émissions radios Télévisées, ainsi qu’aux reportages programmés… ».

Même les organes de presse devant servir desupport à cette campagne de communication sont connus.il s’agit de la Crtv radio et Tv, Sopecam Canal 2, Stv, les affiches pour le hors médias à l’initiative des communautés urbaines, les stickers, les sms, les sites web et les réseaux sociaux tout ceci pour un budget de huit millions cinq cent mil Francs Cfa (8.500.000)

