Cameroun, Concours de la police 2017 : des sanctions prévues pour les corrupteurs et les corrompus :: CAMEROON Les épreuves écrites du concours de la police 2017 débutent le 05 Août prochain. Au delà du 02 Septembre l’ensemble des candidats à la formations des différents grades de police aura déjà composé. Au terme de cette opération de recrutement les meilleurs candidats seront retenus. Le nombre de places mis en lice pour les candidats non spécialisés et non fonctionnaires de police est bien spécifié sur le site web de la Dgsn. Ainsi, les effectifs vont augmenter pour cette catégorie de 100 officiers de police, 4840 gardiens de la paix, 390 inspecteurs de police, 71 commissaires.

#CommissaireDominiqueBaya Le secrétaire général de la Dgsn, le commissaire Dominique Baya a rassuré les candidats de la sincérité des opérations de recrutement. Par conséquent, il a mis en garde les vendeurs d’illusion. Une mise au point faite lors de sa visite le 20 juin dernier à l’Ecole nationale supérieure de police (Ensp). Ce dernier s’y est rendu pour galvaniser les troupes en charge des enregistrements des candidats. En plus, il devait aussi s’enquérir d’éventuels problèmes. En l’occurrence, ceux des candidats qui a ce jour n’ont pas encore constitué l’ensemble de leurs dossiers. Alors, ils ne peuvent pas obtenir un rendez-vous.

Sanctions

D’après nos informations, les fins limiers de la police sont à la trappe des éventuels corrupteurs et corrompus. Ceux qui seront pris dans les mails de leurs filets feront face aux dispositions du nouveau code pénal.

Elles disposent que « quiconque aide ou favorise un candidat à un examen ou un concours administratif » est passible de sanctions privatives de liberté.

