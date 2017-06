BELGIQUE-CAMEROUN-DIASPORA: RUSSEL N STYLISTE INTERNATIONAL A BRUXELLES PRÉSENTE SA COLLECTION ÉTÉ 2017 :: BELGIUM C'est au cours d'une soirée dédiée entièrement à l'événement que l'artiste très connu dans la capitale Européenne, à présenté sa nouvelle collection été 2017.

#LadyPonce Un événement qui s'est déroulé le 6 juin dernier avec la présence remarquée des politiques, hommes et femmes d'affaires et des artistes de renom telle que Lady Ponce et sa délégation. Dorénavant l'artiste Lady Ponce se verrait bien habillé par RUSSEL N. Une soirée riche en émotion comme en témoigne les participants venus nombreux voir de prêt l'oeuvre d'un fils de la diaspora.