   CAMEROUN :: Il menace sa famille au couteau à Douala :: CAMEROON

A. Ndongo, 42 ans, est gardé à vue à la brigade de gendarmerie de Logbessou, après avoir causé le décès de son père.

#AchilleNdongo Après l’obtention de son baccalauréat technique en froid et climatisation, Achille Ndongo suggère à son père d’aller poursuivre ses études supérieures au Ghana. Après plusieurs années d’étude, l’étudiant décide de retourner au Cameroun question de communier avec la famille qu’il avait laissée il y a un bon bout. Séduit par le goût de l’aventure, Achille Ndongo, âgé de 42 ans, convoite cette fois-ci le Canada.

Il propose donc au défunt de financer son départ pour ce pays. Le pauvre papa n’ayant pas de moyen financier, implore son fils de patienter afin qu’il puisse réunir de l’argent à cette fin. Mais pressé de rejoindre le Québec, Achille demande à son père de vendre sa boutique située au marché New-Deido de Douala. La boutique étant la mamelle nourricière de sa petite famille, le chef de famille de quatre enfants renonce à la proposition de son fils et décide de ne plus en parler.

Achille Ndongo ira plus loin pour parvenir à ses fins. « Il a mis le carburant dans la moto pour bruler la maison au cas où son père ne vendait pas la boutique pour l’envoyer au Canada », a déclaré Armand Kueté, frère cadet d’Achille. Malgré ses multiples menaces, le défunt restait ferme dans sa prise de décision. Achille va donc prendre l’initiative de vendre le magasin de son père à son l’insu. C’est plus tard que son géniteur apprendra qu’il n’est plus propriétaire de sa boutique.

Traumatisé par cette nouvelle, il décède la nuit où s’est présenté le nouvel acquéreur des suites d’un accident vasculaire cérébral (Avc) ce mardi 20 juin 2017 à 3h du matin. Il sera transporté par un taxi pour la morgue de l’hôpital de Deido. Informé de la situation tragique de son père, Achille Ndongo se rend au domicile familial à Douala au lieudit Pk 16 muni d’un couteau. Il menace de tuer sa mère, comme quoi « elle serait à l’origine de la mort son père ».

Alertés par la famille, les gendarmes de la brigade de Logbessou sont descendus sur les lieux afin de mettre Achille hors d’état de nuire. Il est gardé à vue dans les locaux de la gendarmerie. Selon un gendarme, « Achille pourrait être un malade mental ».