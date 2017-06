   Cameroun, Fête du Ramadan : La journée du lundi 26 juin 2017 déclarée fériée et chômée par Paul Biya :: CAMEROON

France (Arenthon) France (Arenthon) excamerounais

Si ça ne dépendait que de lui, il y aurait 365 jours fériés au Cameroun !

Prend t-on simplement la peine de mesurer l'impact de ces jours fériés décrétés à tout va sur l'économie du pays ?



If it depended on him, every day would be a holiday in Cameroon!

Is it simply worthwhile to gauge the impact of these public holidays on the economy of the country?