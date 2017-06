Cameroun: Le MCPSD vous souhaite une bonne fête à l’occasion de l’Aïd-el-Fitr :: CAMEROON Chers compatriotes amis musulmans du monde ici et ailleurs, Le mois de Ramadan se termine et nous ne voulons pas laisser passer cette occasion de vous redire toute notre amitié. A travers nous, c’est tout le MCPSD composé des hommes et des femmes de toutes les religions présentes dans notre pays qui vous souhaite une bonne fête à l’occasion de l’Aïd-el-Fitr.

#Jean-MarieBenoîtBala Dans ce monde souvent déchiré par les injustices et les violences de toutes sortes, il est important que les croyants reçoivent la paix de Dieu et la transmettent aux autres. Nos fêtes religieuses sont des moments où nous nous mettons davantage à l’écoute de Dieu pour qu’Il nous guide et nous montre comment mieux vivre et mieux nous entraider.

Nous avons prié pour que ce mois de Ramadan soit pour vous un temps de prière plus intense et de vie communautaire plus chaleureuse. C’est bien ce genre de prière que nous pouvons offrir à Dieu les uns pour les autres tout au long de l’année.

Chaque jour, en effet, nous nous rencontrons dans nos quartiers, nos écoles, nos lieux de travail et nous sommes appelés à y vivre en amis et en frères pour que cette terre camerounaise que nous avons en héritage soit plus habitable, plus paisible, selon la volonté de Dieu sur les fils d’Adam.

Notre souhait c’est que nos fêtes, chrétiennes ou musulmanes, celle de nos religions traditionnelles soient l’occasion pour nous tous de nous rencontrer et de tisser des liens d’amitié plus forts, de respect mutuel et de dialogue qui continueront jour après jour à nous rapprocher.

En vous priant de revevoir nos meilleurs vœux pour votre fête de l’Aïd-el-Fitr, je vous recommande l'âme de Jean-Marie Benoît Bala, Evêque de Bafia lâchement assassiné le 2 juin 2017 dans notre pays . Que la Paix de Dieu soit sur vous : « Es Salamu alaïkum »