CÔTE D'IVOIRE :: Conférence de Presse du Professeur Nyamsi à Paris :: COTE D'IVOIRE La Conférence de Presse d'annonce du Colloque International de Paris pour le Pardon et la Réconciliation en Côte d'Ivoire a eu lieu . Devant un parterre de 15 Journalistes représentant une dizaine d'organes de Presse de la diaspora Ivoirienne et africaine, le Conseiller Spécial du Président Guillaume Soro, Le Professeur Franklin Nyamsi, a délivré une Conférence de Presse ce Samedi 24 juin 2017 au Grand Hôtel du Havre, à Paris.

#ProfesseurFranklinNyamsi À l'ordre du jour, l'annonce de l'organisation les 9-10 Septembre 2017 à Paris, d'un Colloque International pour le Pardon et la Réconciliation en Côte d'Ivoire.

Après avoir expliqué la Vision du Pardon et de la Réconciliation du Président Guillaume Soro, Le Professeur Franklin Nyamsi a présenté le Comité Scientifique du Colloque annoncé. On y trouvera des universitaires, des politiques chevronnés, des leaders associatifs, des figures du monde de l'art et du sport, mais aussi de fins connaisseurs des processus du Pardon et de la Réconciliation sous d'autres cieux. Alain Toussaint, Tiburce Koffi, la Docteure Fatoumata Diop, Paul Kananura, Samir El Maarouf, Le Professeur Christian Bouquet, Le ministre Eric Kahé, La Professeure Tanella Boni, l'artiste Sidiki Bakaba, Le Professeur Franklin Nyamsi, le ministre Roger Banchi, voilà en plus des représentants des partis politiques Ivoiriens en France, quelques intervenants pressentis qui verra aussi la contribution d'anciens ministres et d'élus français.

Pendant une heure, un échange de questions / réponses riches avec la Presse s'en est suivi, qui augure d'un Colloque de qualité en Septembre prochain. Le Professeur Franklin Nyamsi a insisté sur la priorité accordée à la Cause supérieure du Pays par rapport aux ambitions personnelles, comme véritable axe de la rencontre annoncée.

Les recommandations dudit Colloque des 9-10 septembre feront enfin l'objet d'une restitution auprès de la législation nationale Ivoirienne, fortement appelée à booster le processus du Pardon et de la Réconciliation par Le Discours du 3 avril 2017 délivré au Parlement Ivoirien par le Président Guillaume Kigbafori Soro.

Nyamsi a également mis gratuitement à la disposition de la Presse le dernier ouvrage publié par le CICAN-CI sur le Discours majeur du 3 avril 2017.

C'est dans la cordialité d'un verre de l'amitié que la Conférence de Presse a pris fin, avec la satisfaction affichée de Tous.

Fait à Paris Le 24 juin 2017