Cameroun: La matriarche Ongbatik Ye Malouk s’en est allée. Camer.be porte le deuil. :: CAMEROON Elle a vécu une vie d’austérité. Après 84 ans, elle s’est retirée sur la pointe des pieds, pour ne pas troubler l’ordre établi. A -t-on besoin d’épiloguer sur la mort, notre voisine de toujours ? Elle nous est tellement familière qu’elle nous interroge toujours, chaque fois d’avantage.

#MatriarcheCatherineOngbatik La philosophie a cru trouver une solution et schématisant si opportunément que « Quand on nait, on est assez vieux pour mourir ». Rien n’y fit. Elle garde son caractère mystique et énigmatique. Finalement, à quoi bon distraire les gens sur un décès aussi banal que tous les autres ? Comme le maitre pour son ami Lazare, on ne reste pas insensible face à la mort d’un être cher. Cet être peut être une mère. A l’instar de La matriarche Catherine Ongbatik ye Malouk qui a tiré sa révérence à Ndikinimeki, département du Mbam et Inoubou (région du Centre).

un mois après un accident cardiovasculaire cérébral (Avc) chez son fils à Douala, les efforts consentis n’auront pas suffi pour lui permettre encore de vivre le bonheur de longtemps. Elle est finalement tombée le 22 juin 2017, dans son village, à Ndikinimeki.

A 84 ans, Mama Catherine dont toute la vie aura été au service de sa famille, disent des témoignages concordants, était une femme très fidèle à la vertu. Vivant de l’agriculture et du petit commerce, la vieille femme qu’on dit alors engagée, laisse une abondante progéniture constituée de plusieurs enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants.Fille de Malouk Simon et de Ossakam Anastasie, Ongbatik ye Malouk qui est née en 1933, à l’exemple d’Abraham, Isaac, Jacob, Job tous ces amis de Dieu, aura alors joui de longs jours, et, d’une vieillesse heureuse. Aussi, pour avoir vécu aussi longtemps dans un environnement plus que jamais marqué par toutes sortes de choix philosophiques et modes de vie qui écourtent la vie des uns et des autres, hommage lui est-il rendu ce jour.

C’était un être cher, la mère de Bernard BATANA, Directeur Cameroun de CAMERGROUP. Camer.be porte le deuil.