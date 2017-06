Cameroun,Carnet noir : La déléguée régionale du ministère de la Communication pour le Sud meurt dans un accident de route :: CAMEROON Liliane Florence Bobé épse Ondoa Ava, avons-nous appris, est morte hier vendredi 23 juin à 23 heures sur l’axe Edéa – Kribi, en se rendant aux obsèques de son frère cadet.

#LilianeFlorence Liliane Florence Bobé épse Ondoa Ava n’est plus de ce monde. La déléguée régionale du ministère de la Communication (Mincom) pour le Sud, a trouvé la mort hier vendredi 23 juin 2017, à quelques kilomètres de la ville d’Edéa. Liliane Florence, confie une source contactée par Camer.be, se rendait à Kribi (Grand Batanga, département de l’Océan, région du Sud) aux obsèques de son frère, cadre au ministère de la Forêt et de la Faune (Minfof), lui-même mort par accident sur la route de Kribi, il y a trois semaines. Le fonctionnaire du Minfof, apprenions-nous alors, avait rendu l’âme après une collision entre sa voiture et un bus de la société Transval.

Liliane Florence Bobé, indiquent les témoignages, en se rendant dans son village natal à Grand Batanga aux obsèques de son frère dont l’inhumation a lieu ce samedi, était accompagnée de son chauffeur, lequel affirme-t-on, a trouvé la mort sur- le- champ. Quant à la déléguée régionale du Mincom pour le Sud, nos sources laissent entendre que cette dernière, geignait encore, avant d’aller définitivement ranger sa plume quelques minutes plus tard à l’hôpital d’Edéa. Son corps, affirme-t-on, a été acheminé ce samedi matin à cinq heures au funérarium de l’hôpital de district de Kribi.

Déjà il y a il y a un peu plus de trois semaines, croient savoir des sources proches de la famille, l’un des neveux de Liliane Florence

Bobé, candidat au Baccalauréat général 2017, a, au début de cet examen, été heurté par une moto à Kribi, avant de trouver la mort. Voilà donc qu’en l’espace d’un mois, toute une famille, est presque décimée par des accidents de la circulation. Le choc, font savoir des amis et connaissances, est insoutenable pour cette famille de Grand Batanga qui perd tragiquement et de manière soudaine, deux hauts cadres de l’administration, et un adolescent de Terminale qui, était peut-être promis à un avenir radieux.

Née le 27 avril 1971, Liliane Florence Bobé épse Ondoa Ava, diplômée de l’Ecole supérieure des sciences et techniques de l’information et de la communication (Esstic), a occupé le poste de délégué régional du Mincom pour le Sud, de 2017 à hier 23 juin 2017, jour de sa mort tragique. A 46 ans, et happée par la mort, elle laisse de multiples chantiers en friches dans le secteur de la Communication au Sud.

Dommage ! Dommage ! Que c’est affligeant, asphyxiant, triste, choquant et impitoyable ! Que c’est cruel, la cécité et la surdité de la mort !