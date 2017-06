FRANCE :: SANTE: COMMENT PRÉVENIR LES INFECTIONS EN MILIEU HOSPITALIER "Prévention des infections en milieu hospitalier" C'est le titre d'un ouvrage que vient de publier à la société des écrivains à Paris le Dr Serge Blaise EMALEU qui vit en Californie aux USA. Cet ouvrage est le fruit d'un travail minutieux de terrain qui s'inspire des pratiques et techniques qui ont contribué à endiguer l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Au cœur de ces pratiques, des mesures d'hygiène à la fois simples et efficaces telles que se laver systématiquement les mains, nettoyer, laver les draps et les couvertures; prendre certaines précautions lors de l'utilisation et du rangement des objets tranchants; manipuler le matériel médical à usage unique; limiter la transmission de germes en recommandant le port de gans et des masques chirurgicaux, les pratiques exemplaires de stérilisation ainsi que la vaccination, le cas échéant du personnel prestataire de soins.

#SergeBlaiseEMALEU Pour Serge Blaise EMALEU, Il est nécessaire de respecter les mesures de prévention dans les hôpitaux et cliniques afin d'éviter la propagation de maladies liées à la prestation de soins, aussi bien chez les patients que dans les rangs du personnel. Il revient sur les bons gestes à adopter pour prévenir des infections et dispense des conseils pratiques. Un manuel pédagogique à l'approche rigoureuse, réaliste et universel.

