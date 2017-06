   Cameroun, Coupe des Confédérations 2017: Les Lions pourront-ils vaincre l'Allemagne ? :: CAMEROON

Autant le dire, les attaquants camerounais ne sont malheureusement pas des buteurs de race. Ce sont des buteurs occasionnels. Le match contre l'Australie par exemple se serait soldé à l'avantage des Lions Indomptables si Vincent Aboubakar ne s'était pas illustré par de nombreux ratés. Et il en a l'habitude. Il y'a bien longtemps, les Lions n'ont pas réussi à inscrire plus de deux buts au cours d'une rencontre officielle. Sur la base de ce qui précède, il serait fort hasardeux de miser sur une victoire camerounaise contre l'Allemagne. C'est vrai que l'équipe allemande, telle qu'elle nous apparaît ne semble plus être véritablement un foudre de guerre.

A mes yeux, cette équipe B allemande est bien prenable, à plusieurs conditions (entre autres):

- être collectif et surtout plus attaquer. Des joueurs un peu égoïste coe Bassogog doivent comprendre qu'il ne s’agit pas de déterminer le meilleur d'entre eux mais de gagner.

- le coach doit faire les remplacements dès que nécessaire. A quoi ça sert un banc de touche quand on a des joueurs (Aboubakar) fatigués, mal inspirés et poisseux?

Pour moi, Aboubabakar devrait jouer une mi-temps, la deuxième.

- Si Mabouka est encore sous le coup psychologique de son dernier geste inutile et idiot, vaudrait mieux le laisser sur le banc.

- Éviter (détail important) des tirages de maillots ou arrêts de joueurs dans la surface de réparation. Bcp d'observateurs ne l'ont pas relevé ds les 2 premiers matchs. Cela peut nous coûter cher.