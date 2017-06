FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: L'OHADA FACE AUX NOUVEAUX DÉFIS ECONOMIQUES DE L'AFRIQUE C'est sous ce thème que les espères en droit se sont retrouvés à Bordeaux sur invitation de Maître Jacques-Brice MOMNOUGUI Avocat aux Barreaux de Bordeaux, accompagné de ses pairs Jacques HORRENBERGER Bâtonnier de l'ordre des Avocats de Bordeaux ainsi que M. Pascal EYDOUX Président du Conseil National des Bâtonniers Français.

#Jacques-BriceMOMNOUGUI Avec pour invité spécial Mr Said Sarouma ABDALAH Vice-président de la République des Comores, Me Jackson NGNIE KAMGA, Batônnier du Cameroun et Président de la Conférence Internationale des Barreaux de tradition juridique Commune(CIB), ainsi que plusieurs personnalités du monde juridique et de la société civile.

Deux jours de débats intenses accés sur les problématiques de développement en l'Afrique à savoir: L'Energie, l’industrie, l'emploi et la justice. L'initiateur de ce colloque en la personne de Me Jacques-Brice MOMNOUGUI en a profité pour s'adresser à notre micro à la fin des travaux.