CAMEROUN :: Clash entre Bernard Tchoutang et S. Eto’o :: CAMEROON L’un a accusé l’autre d’avoir « marabouté » Joseph Désiré Job pour prendre sa place en équipe nationale lors de la Can 2000.

#BernardTchoutang Tout se passe sur la toile. Invité de l’émission « le Vestiaire » sur Sfr Sport, Bernard Tchoutang, ancien joueur de l’équipe nationale, raconte quelques anecdotes vécus avec ses ex-coéquipiers. A cette occasion, il a évoqué le deuil de Marc Vivien Foé, et une autre histoire sur Roger Milla. Il conte l’histoire entre Samuel Eto?o et de Joseph Désiré Job, lui aussi ancien attaquant des Lions lors de la Coupe des nations 2000 au Ghana.

Bernard Tchoutang a accusé Samuel Eto?o d’avoir « marabouté » Job : « Au Ghana, en veille de tournoi, l’équipe était faite et on savait tous que l’attaque était constituée de Patrick Mboma et Joseph Désiré Job. Notre rituel chaque matin avant le petit déjeuner, on attendait à la réception pour tous se dire bonjour (...) Il a laissé 1-2-3-4-5-6 personnes sur le carreau sans les saluer et s’est dirigé vers Job, pour lui serrer la main en le regardant dans les yeux.

Deux heures plus tard, on va dans le bus et Job n’est pas là. On l’a attendu une demi-heure avant de constater qu’il se tordait de douleur au ventre et faisait de la diarrhée (...) Job n’a pas joué la compétition, il a perdu 5kg et Eto’o de son côté a fini meilleur buteur de la Can ». La réaction de Samuel Eto?o a été immédiate, traitant son ancien coéquipier de jaloux, réitèrant que sa vraie magie a toujours été le travail. « La haine est un sentiment qui ne peut exister que dans l’absence de toute intelligence. (...)

Saches, mon cher Bernard que tant qu’il y aura parmi nos représentants des personnes comme toi, prêtent à calomnier un « frère » pour épater la galerie, le respect que nous africains, méritons et réclamons demeurera une utopie », crache le quadruple ballon d’or africain sur sa page Facebook.

Serge Branco, médaillé d’or de Sydney 2000 est entré dans la danse contre Bernard Tchoutang : « Donc Samuel a marabouté à Majorque, Barcelone, Inter de Milan, tout le monde pour prendre leur place ? Ne nous ridiculisons pas toujours aux yeux du monde entier avec des déclarations imaginaires qui peuvent semer le doute et ternir l’image d’un collègue de football aux yeux du monde », déclare Branco.

Suite aux différentes réactions, Bernard Tchoutang s’est à nouveau expliqué. « Le travail et l’abnégation sont des valeurs que je salue et partage. La jalousie ou la diffamation n’en font pas partie. Expliquant que son interview s’est faite dans un contexte souhaité par « Le vestiaire ». En tenant compte du contexte et en regardant l’émission en entier, qu’il y a aucune intention malveillante », tempère-t-il, en invitant les uns et les autres à moins de passion et de condamnation.