CAMEROUN :: Nécrologie : Liza T tire sa révérence :: CAMEROON L’auteure des titres à succès «Associé» et «Nostalgie» est décédée mercredi matin à son domicile à Douala.

#LizaT La grande famille artistique va célébrer la fête internationale de la musique ce 21 juin dans la douleur. Et pour cause, Liza T, artiste musicienne, a tiré sa révérence. L’auteure des titres à succès «Associé» et «Nostalgie », sortis dans les années 90, est décédée hier matin autour de 5h30 à son domicile sis au quartier Pk 15, dans l’arrondissement de Douala III. L’artiste quitte définitivement la scène à l’âge de 48 ans.

Laissant à ses proches une fille, ainsi que de nombreux chefs-d’oeuvre musicaux. La nouvelle de son décès a été relayée sur les antennes de radio Equinoxe, au cours du programme matinal «Bonjour chez vous». A notre arrivée au domicile de la défunte hier en fin de matinée, un silence total y règne. Le studio dans lequel logeait la vedette du Makossa dans les années 90 est bâclé. Ici, seule la tante s’y trouve. Elle explique que les autres membres de la famille sont à la morgue de l’hôpital Laquintinie, où a été déposée la dépouille de Liza T. Toutefois, notre source ignore de quoi souffrait sa nièce. Mais, reconnaît tout de même que son état de santé s’était dégradé depuis plusieurs mois. «Lorsque je demandais à Liza de quoi elle souffrait, elle ne disait rien», explique-t-elle.

Dans le voisinage, l’on spécule aussi sur la maladie qui a emporté Liza T. «J’ai entendu dire qu’elle souffrait de dépression nerveuse», fait savoir Sidonie, une couturière chez qui Liza T faisait coudre ses vêtements. La femme révèle que les derniers moments de l’artiste étaient tragiques. «Lorsque Liza a rechuté, elle commençait à perdre la mémoire. Ces derniers moments, elle avait maigri et restait enfermée dans la concession », ajoute-t-elle. En 2015, l’état de santé de Liza T s’était déjà dégradé.

L’artiste décriait ses conditions de vie et appelait à l’aide. Son passage dans le programme à caractère humanitaire «Regard social », diffusé sur les antennes d’Equinoxe télévision, avait permis aux âmes de bonne volonté de lui venir en aide. Mais cela n'a pas suffi.