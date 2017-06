CAMEROUN :: Dévaluation du Franc Cfa : Entre rumeurs et réalités :: CAMEROON Des éléments factuels constituent le lit d’une dévaluation du Franc Cfa: La faiblesse de la compétitivité de la zone Cfa, la chute drastique et continue des cours des matières premières, qui sont les variables des économies de la zone Cfa, rendent insoutenable aujourd’hui la convertibilité du fcfa, car les matières premières sont essentiellement échangées en Us dollar, or la valeur du cfa est garantie sur le marché international par sa convertibilité à l’Euro, via le Franc. Double artifice ?

#ZoneCfa Toujours est-il que cette convertibilité représente l’étalon de base des échanges de la zone Cfa sur le marché international de change et des échanges. De plus, la puissance d’une monnaie découle également du niveau des échanges entretenus d’une part à l’intérieur de son marché de prédilection et d’autre part vis-à-vis des autres zones monétaires, par le biais des biens et services que son marché intérieur de prédilection produit, ce qui confère donc aux banques centrales des réserves de change, dans les périodes durant lesquelles la « micheline est grasse » (du nom de cette vache normande).

Ainsi naguère le poids et les prix des matières premières (cacao, café, pétrole, gaz, or, diamant, etc.) était tellement important dans les échanges, que les économies de la zone Cfa, bien que naissantes, faisaient déjà ensemble office de « poids lourd » sur le marché international du change et des échanges, à telle enseigne que les banques centrales ? non plutôt « le banquier de France » se frottait les petites mains, disposant grâce à ces réserves, d’une puissance financière qui n’avait d’égale que la haute ambition hégémonique des différents gouvernements Français, mais qui en fait était aussi réelle que la dimension économique des états coloniaux, c’est-à-dire foncièrement FAIBLE.

Or depuis quelques années, les manoeuvres de l’Opep, la tendance aux nouvelles sources d’énergie notamment le gaz de schiste par les Etats-Unis d’Amérique, le choix de certains pays d’Europe comme l’Allemagne pour une parité entre les bio-carburants et les carburants issus des énergies fossiles, conjugués à l’essoufflement progressif de la demande de cacao, et à la faiblesse de la production dans certains pays de la zone Cfa, fait du Franc une monnaie moins souveraine dans la zone Euro et qui représente plus un boulet pour la banque de France qu’autre chose.

Ainsi si les accords de coopération monétaire liant la France à l’Afrique du Cfa, en leur article 9 disposent que la France, dans son obligation de garantir la convertibilité du Franc Cfa, nous citons « doit injecter les devises dans les économies exsangues de l’Afrique centrale pour éviter la dévaluation projetée qui sera préjudiciable aux peuples africains », il n’était certainement pas dans l’esprit des dirigeants « Françafricains » de l’époque que le monde vivrait un jour que d’autre chose que de, celles-ci constituant l’élément dominant du commerce international.

Eh oui brutal est le réveil aujourd’hui, car il ne s’agit plus de couvrir la gap de compétitivité et donc la faiblesse du Cfa par les réserves existantes, qui sont probablement essoufflées, mais bien d’injecter contractuellement des devises issues de la « maison-mère », or la France est non seulement en crise, mais est sur ce dossier mise sous pression par l’Allemagne de Merkel. Lorsque l’on connait « l’Euro-tropisme » de la « Macronie » Va-t-on revivre le cauchemar politico-social du 11 janvier 1994 ?

plus que la surchauffe actuelle du marché noir des devises dans les faubourgs de Douala et Yaoundé, Kirikou suggère de scruter les « bruits de bottes », les rapports de force politiques entre l’axe Dakar-Abidjan d’une part, Paris, puis Yaoundé. La manoeuvre politique ne constitue-t-elle pas le paroxysme de la rumeur ? posez la question à Socrates.