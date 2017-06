   Cameroun,Se'nkwe P. Modo : « Un vrai cauchemar »: Avec « Châtiments névrotiques », Dominik Fopoussi nous montre un reflet de notre hideur désertée. :: CAMEROON

Cameroun,Se'nkwe P. Modo : « Un vrai cauchemar »: Avec « Châtiments névrotiques », Dominik Fopoussi nous montre un reflet de notre hideur désertée. Dégé a tout ce qu’il veut pour faire tout ce qu’il veut. Carrément. « Les chasseurs d’immortalité et d’éternité iraient, non plus dans les églises, ces conglomérats de malfaiteurs, mais à ma fontaine éternelle pour s’offrir ces moments qu’on ne rencontre en général que dans ses rêves les plus délirants », se dit-il en toute normalité.

#RouagesJusquàLirruption Il ne se prive donc pas. D’autant moins, d’ailleurs, que ni lui, ni son entourage, ni rien ne semble disposé à lui fixer ou seulement suggérer de limite. Ce qui n’en fait cependant pas un Pétaud des tropiques, loin s'en faut. Son monde déglingué n’est pas une anarchie. Il est bel et bien régi, sauf que l’échelle des valeurs suit la démesure du personnage. Les règles constituent un engrenage aléatoire dont il joue et se joue des rouages jusqu’à l’irruption de l’improbable grain de sable. Et là commence une histoire à revivre. Une histoire hallucinante dans laquelle on est immergé avant de se demander si l’on doit plonger.

Si le temps du récit n’est pas fantaisiste, l’irrationnel règne comme de bien entendu. L’étrange n’a rien d’extravagant, le désordre est admis et intégré. Des scènes insupportables nous paraissent vécues sinon banales pour la terrible raison qu’elles sont issues de notre quotidien. Nous sommes accoutumés aux sévices homologués. Chacun s’est fait une raison dans son coin de décharge, se recroquevillant chaque jour un peu plus sous la trombe des travers, regardant sans plus les voir les écarts d’une société ayant quitté le chemin de sa vocation.

Pour son premier ouvrage, Dominik Fopoussi nous remet bien en face et nous force à regarder ce que nous avons laissé pourrir. Ce sont nos mérités Châtiments névrotiques.

Journaliste depuis 1990, l’auteur a soupé des mirages et des désillusions de l’éveil démocratique en Afrique noire au cours de cette décennie, observant des premiers rangs lesbâtarde. Cette expérience marque évidemment un style recherchant l’accessibilité, qui place la narration à la hauteur de tout lecteur, et fait que l’ouvrage tient plus de l’étude sociale que de la leçon de morale. La plume n’est pas acide mais écarte la complaisance sans perdre une empathie que l’on pourrait qualifier de tranquille.

Alors qu’il attend son interrogatoire, Dégé est en proie aux tourments intérieurs que l’on peut imaginer. « Allait-on lui infliger des traitements dont il n’avait connaissance que par ouï-dire ? ». Il n’en peut plus. Il doit aller aux toilettes. L’aspect de ce lieu infernal est pire qu’un cauchemar. « Il n’eut pas le temps de se retourner, son estomac venait de faire volte-face et renvoya avec une rare violence, tout ce qu’il contenait. » Regardez bien. Regardez ce que nous avons fait de nous-mêmes.

La mésaventure de Dégé, cet anonyme que nous connaissons tous, est une métaphore de nos coups donnés ou reçus mais toujours fourrés. C'est le bal démasqué.