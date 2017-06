Cameroun-Australie : Le jeu et les joueurs - Manque de réalisme chronique :: CAMEROON Avec plus d’efficacité, le Cameroun aurait pu s’imposer dans cette partie.

#Vu Prendre Plus Ondoa : Match presque tranquille pour le gardien des Lions indomptables répondant présent quand il était sollicité, même s’il a encore pris un but dans cette compétition. On l’a toutefois vu prendre plus de risques, en sortant de sa surface pour anticiper sur les attaquants adverses.

Mabouka : On retiendra que c’est lui qui cause le penalty. Un joueur d’expérience aurait certainement assuré la couverture de ce ballon pas si dangereux au départ, mais Mabouka a visiblement paniqué et fait une faute indiscutable qui coûte cher.

Fai : Il s’est un peu plus porté vers l’avant cette fois, sans beaucoup de réussite toutefois. On l’a connu plus vif et plus tranchant par le passé.

Ngadeu : Comme à son habitude, le défenseur a fait le boulot même si ce n’était pas toujours beau ou académique. Il s’impose vraiment comme la tour de garde de cette défense camerounaise.

Teikeu : Des relances désastreuses, des tacles ratés, des duels aériens souvent perdus malgré sa grande taille, Teikeu a encore une fois semblé perdu sur le terrain.

Zambo Anguissa : L’Homme du match a mérité son titre non seulement pour son joli but, mais aussi en raison de son audace. Il n’a pas souvent hésité à se porter vers l’avant, avec des gestes qui ont permis d’admirer sa technique.

Siani : Peu présent par moments durant la rencontre, il a néanmoins touché de nombreux ballons. Il a parfois servi de courroie de transmission entre la défense et l’attaque.

Djoum : Pas très en vue durant le match, le milieu de terrain a parfois été dépassé, avec des pertes de balle récurrentes. Il a surtout failli dans le dernier geste.

: Il a fait plaisir aux spectateurs avec ses accélérations sur les côtés mais son manque d’application au moment de la dernière passe lui a été préjudiciable.

Moukandjo : Le capitaine est sorti après l’heure de jeu. Il s’est illustré sur une jolie combinaison avec Aboubakar à la 38e min. Mais sa frappe n’était pas assez appuyée.

Aboubakar : Le nombre d’occasions ratées par l’attaquant est incroyable. Difficile de trouver une explication à l’inefficacité d’Aboubakar, presque toujours imprécis devant le but australien .