FRANCE :: FÊTE DE LA MUSIQUE SOUS UNE CHALEUR ACCABLANTE AU RESTAURANT LE PELICAN FRANCO-AFRICAIN A PARIS Ce 21 Juin 2017 comme tous les ans depuis 1981, c’était la fête de la musique dans toutes les rues de France et plus particulièrement au Restaurant le Pélican, on a vu défiler l’orchestre des Salopards de Paris, le groupe folklorique camerounais Les Esprits du Bend skin de Paris qui a fait sensation avec son danseur sur des échasses, Papa Zoé, les Sans Visas de Petit Pays, Olivier Declovis, vivez cette ambiance avec ces images comme si vous y étiez : https://www.facebook.com/pg/Le-Pelican-franco-africain-1491198657795171/photos/?tab=album&album_id=1929242463990786

