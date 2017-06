Cameroun, Affaire Vodafone: La réaction de Ibrahim Zakari :: CAMEROON Depuis le déclenchement de l’affaire vodafone et son Directeur General accusé de blanchiment d’argent et de terrorisme, plusieurs vérités et contrevérités ont été dites sans occulter le seul fait que la justice camerounaise est désormais de plein pied dans cette affaire. Dès le déclenchement des hostilités après la plainte déposée et menée par Ibrahim Zakari, personne ne pourrait plus douter de la crédibilité de notre justice aujourd’hui. Que comprendre de cette affaire, la parole à ainsi été également donnée à la partie plaignante.

#VodafoneCameroun COMMUNIQUE

"Nos détracteurs, confondus, et ne pouvant plus mettre en doute les accusations portées sur Vodafone Cameroun"

Voici le communiqué signé du Directeur Générale Centre de Commerce Extérieur et des Relations Extérieures; communiqué de presse signé le 20 juin 2017 et adressé à l'opinion nationale et internationale.

L'intégralité du texte.

Je dois d’entrée de jeu, féliciter vivement la justice Camerounaise qui suit avec la plus grande attention l’affaire Vodafone Cameroun ; dans la voie difficile, mais exaltante de la lutte acharnée contre l’insécurité, et l’encourager à préserver dans ses efforts conformes à sa vocation ; pour apporter sa contribution décisive au progrès de la nation Camerounaise.

La justice étant la pierre angulaire du développement. C’est le lieu de rappeler à tous ceux qui ont tendance à oublier que le Cameroun a une justice sereine, impartiale et libre, à l’égard des pressions intérieures et extérieures, dans la seule considération de l’intérêt de la Nation, et ne peut avoir d’autres mobiles que de servir le progrès et la grandeur de notre chère patrie.

Une justice ne refusant pas, si nécessaire ou utile, de s’exercer devant les observateurs neutres, qui, en passant, ont unanimement porté témoignage de sa qualité, de sa régularité, et de son caractère démocratique.

Une justice dont nous avons tout lieu de nous enorgueillir, à une époque ou les droits et la dignité de l’homme sont bafoués sans vergogne aux quatre coins du monde. Nos détracteurs, confondus, et ne pouvant plus mettre en doute les accusations portées sur Vodafone Cameroun, n’ont trouvé rien de moins que, de présenter le Cameroun comme un pays miné du nord au sud, et de l’Est à l’Ouest, de mal gouvernance. Malheureusement pour eux, ils doivent, une fois de plus, se convaincre qu’il n’y a rien de plus têtu que la vérité, et que des exercices verbaux ou journalistiques, procédant d’une volonté de solidarité idéologique, ou d’intention publicitaires, ou démagogiques souvent indécentes, ne suffisent pas : du moins aux yeux des honnêtes gens, et des hommes de bonne volonté qui, Dieu merci, sont encore nombreux dans le monde.

Le peuple Camerounais, en étroite et confiante solidarité avec le Gouvernement, soutien fermement la volonté politique du Président de la République Son Excellence Paul Biya, qui pilote avec maestria, le processus qui conduit la Cameroun vers le mieux être dans cette lutte contre l’insécurité. Je me réjouis d’apprendre par certains médias républicains, le témoignage de l’opinion publique sur des mesures sévères déjà prises pour l’intérêt supérieur de l’Etat, et conformément à la loi, dans la lutte contre le grand banditisme et la criminalité qui s’appliquent dans nos villes.

Ces mesures ont restaurées la confiance et le sentiment de sécurité dans notre pays ; qui garantissent également les droits fondamentaux reconnus à tout citoyen, et à protéger la sécurité de l’Etat, et des institutions nationales, dans le dessein de faire régner l’ordre public et la paix sociale, conformément à la volonté et la responsabilité politique du Gouvernement, dans un continent aux prises avec le sous développement et les violences. Je vous remercie.

Fait à Douala le 20/06/2017