Cameroun:Quand le prix du cacao donne des insomnies :: CAMEROON « L’heure est grave, très grave ». Ces quelques mots du ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, le jeudi 05 mai à Yaoundé, lors de la 25e session ordinaire de l’Assemblée générale du Conseil interprofessionnel du cacao et du café (CICC) ne représentent pas qu’une simple hyperbole stylistique de la langue française.

#ChuteBrutale Ils traduisent l’acuité, la descente aux enfers du cours du cacao sur le marché international.

Depuis juillet 2016, ces cours ont connu une chute brutale de l’ordre de 40%. Ce qui n’est pas conséquences pour les économies des pays producteurs de l’or brun. Et surtout que pour certains comme le Cameroun, il faut encore faire face à la chute du prix du baril du pétrole, une autre source principale de devises.

C’est ce qui explique la fébrilité du gouvernement qui visiblement a perdu le sommeil. Lui qui donne deux à trois semaines à l’Office national du cacao et du café (ONCC) et à toute la grande famille du cacao, pour lui proposer des solutions de sortie de crise. Preuve que l’urgence n’est plus à signaler, il faut faire quelque chose et vite, pour éviter que ces pays ne s’enlisent dans la crise. Et déjà en Côte d’Ivoire par exemple, le premier producteur mondial de cacao, les conséquences de la chute brutale du prix du cacao commencent à se faire sentir.

Pour tenir sa promesse de payer aux cultivateurs 60% du prix fixé par le marché, le gouvernement ivoirien a renoncé à l’application de la taxe d’enregistrement sur les exportations pour la campagne intermédiaire en cours (d’avril à septembre). Cette mesure, explique-t-on, lui fera perdre 43,4 milliards de F CFA sur cette période. Conséquence directe, Alassane Ouattara, le président ivoirien indiquait le 19 avril dernier que, « cette année, nous sommes dans l’obligation de réduire les dépenses de 10 %, et tousles ministères vous diront que leurs budgets ont été réduits de 5 % à 10 % », soit un rabotage massif de 200 milliards de FCFA dans le budget de 2017 de l’Etat ivoirien. Le Cameroun grâce à sa politique de libéralisation des prix n’en est peut-être pas encore là, mais pour combien de temps….

B.N