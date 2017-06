Décès de Mgr Bala: Trois émissaires du Vatican au Cameroun :: CAMEROON Bien que leur identité reste jusqu’ici cachée, leur présence serait liée à l’enquête sur la mort de l’évêque de Bafia.

#FélixDésiréAmougou Même si le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, Mgr Samuel Kleda, dit tout ignorer de la présence d’émissaires du Saint-Siège au Cameroun, tout semble indiquer que les envoyés du pape François séjournent en ce moment en terre camerounaise comme le confirme la cellule de communication de l’archidiocèse de Yaoundé. Ils sont au nombre de trois.

Néanmoins, leur identité reste encore cachée. «Je ne suis pas habilité à donner leur identité au risque de compromettre leur travail si on les met sous presse», fait savoir l’abbé Félix Désiré Amougou, chargé de la communication de l’archidiocèse de Yaoundé.

Toutefois, c’est un secret de polichinelle : l’arrivée de ces émissaires du Vatican est en rapport avec l’actualité qui prévaut au sein de l’Eglise catholique au Cameroun, à savoir le décès de Mgr Jean Marie Benoît Bala.

Le corps de l’évêque de Bafia a été repêché des eaux de la Sanaga le 2 juin dernier. Mort que certains qualifiaient de suicide. Toutefois, la Conférence épiscopale nationale du Cameroun parle d’un assassinat. Une vérité que laisse filtrer l’abbé Félix Désiré Amougou. «L’actualité du Cameroun sur l’Eglise n’exigerait-elle pas que le Vatican y vienne ?», demande-t-il de façon rhétorique.

«Mais pour combien de temps ? Seul leur envoyeur peut le dire», déclare le porte-parole de l’archevêque de Yaoundé, à propos de la durée de leur mission au Cameroun. C’est encore le flou total pour les médias. Et du côté de l’Eglise catholique, l’on se plait à maintenir ce flou. «Ils peuvent être venus au deuil et attendre quand il sera organisé», rajoute le chargé de la communication de la province ecclésiastique du Centre. Avec qui vont-ils travailler ? Quels sont leur titre et grade ? Quelle est leur influence au sein de l’Eglise ?

Voilà quelques questions qui ne sont pas prêtes de trouver réponses. «En diplomatie, pour une information, on travaille avec toute personne et toute structure susceptible de vous fournir l’information», essaie d’expliquer l’abbé Félix Désiré Amougou.

