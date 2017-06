CAMEROUN :: MESSAGE DE SOUTIEN DE L’UFP A LA DECLARATION DE LA CENC : NOUS SOMMES TOUS L’EGLISE CATHOLIQUE :: CAMEROON Faisant suite à la disparition tragique et insupportable de Mgr Jean Marie Benoit Bala, évêque de Bafia, nous réclamions via les réseaux sociaux, en date du 9 juin 2017, la manifestation totale et inaltérée de la vérité sur les circonstances, les causes et les auteurs de ladite disparition à travers le petit message suivant :

#AutoritésGouvernementales «La seule chose nécessaire au triomphe des gens de mal, c’est l’inaction, c.-à-d. la lâcheté, le silence coupable, l’indifférence complice des gens de bien.

L’UFP et l’ensemble des patriotes indignés réclament la publication, sans délai, des résultats d’enquête sur l’assassinat de Mgr Jean Marie Benoit BALA. Nous réclamons dans notre pays, la fin de l’omerta, cette abominable loi du silence qui plane sur cette tragique affaire ainsi que sur toutes celles qui l’ont précédée. Les autorités gouvernementales et religieuses du Cameroun doivent sortir de leur mutisme. Elles doivent la Vérité à la famille du disparu ainsi qu’au peuple du Cameroun tout entier.

Citoyens indignés du Cameroun, levons-nous et ensemble, réclamons la Vérité et la Justice.

Que Dieu soutienne les opprimés et les indignés du Cameroun ! »

Après cette publication, nous avons été en partie soulagés de prendre connaissance de la déclaration officielle sur ce sujet, de la conférence épiscopale nationale du Cameroun (CENC), signée de Mgr Samuel Kleda en date du mardi 13 juin 2017.

Si les autorités de l’Eglise catholique du Cameroun auxquelles nous voulons réitérer notre total soutien ont eu bien raison de rassurer l’opinion en exigeant, pour une fois et publiquement, que toute la lumière soit faite sur l’assassinat d’un de ses serviteurs, la réaction des autorités gouvernementales, elle, reste très attendue. En effet, face à cette énième tragédie au sein de la même entité confessionnelle dont l’importance et l’influence dans notre société n’est plus à établir, il est quand même assez curieux que jusqu’à ce jour, aucun propos ni de simple communication publique ni de compassion envers l’église et la famille du disparu, n’a été tenu publiquement par Paul Biya et son régime.

Un tel silence n’a alors pour conséquence, que de consolider les soupçons de culpabilité dudit régime auprès d’une bonne partie de l’opinion qui, à tort ou à raison, établit un parallèle direct avec les crimes antérieurs commis sur nombre d’autres prélats.

Voilà pourquoi les silences inexplicables de naguère ne pourront plus être acceptés aujourd’hui. Ni par l’opinion publique en général ni par la communauté catholique en particulier. Du reste, les résultats d’autopsie mobilisables en quelques heures, auraient depuis longtemps déjà, dû être rendus publics par le procureur de la république. Le scénario d’Eseka pour lequel il a fallu attendre 8 mois pour donner lieu à un communiqué lapidaire en guise de rapport d’enquête ne passera pas non plus. La communication régulière des éléments d’avancement de l’enquête, sans dénaturation ni biais, ainsi que l’arrestation dans les meilleurs délais des auteurs de ce crime odieux, quels qu’ils soient, constituent les attentes majeures et essentielles des Camerounais qui, dans leur écrasante majorité, désapprouvent de telles abominations.

Cette triste actualité est aussi le lieu d’interpeller tout aussi énergiquement les serviteurs de Dieu issus d’autres communautés chrétiennes (presbytériens, pentecôtistes, évangéliques, adventistes, etc…) et musulmanes. Comment comprendre leur silence et leur indifférence lorsque la parole de Dieu prescrit une entière et indispensable solidarité à l’égard des semblables victimes d’oppression ? De la part de chacune de ces obédiences religieuses, des messages de sincère solidarité et des appels publics et courageux pour la manifestation de la Vérité et de la Justice sont attendus.

Nous voulons aussi considérer que ce tragique événement ainsi que ceux qui l’ont précédé, donneront l’occasion aux Camerounais d’évaluer les périls auxquels ils s’exposent en confiant la destinée politique de leur pays à des systèmes dirigeants peu soucieux du sacro-saint principe de la crainte de Dieu et l’amour du prochain. (‘Tu aimeras ton prochain comme toi-même’. Mt 22, 39 ; ‘Tu ne tueras point’. Ex 20,13). De si tragiques événements devront donc, assurément, donner lieu à méditation collective de la part de tous les Camerounais.

Ce qui s’est passé étant très loin de la banalité, la vie humaine et particulièrement celle d’un homme d’une telle envergure étant éminemment sacrée, nous appelons à un sursaut de la conscience nationale, afin qu’ensemble, nous puissions dire : « Plus jamais ça ! »

Que Dieu apaise et relève les opprimés du Cameroun !