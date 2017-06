Cameroun: Le nouveau port de Kribi accueille son premier navire :: CAMEROON Le nouveau port en eau profonde de Kribi, situé au sud du Cameroun, accueillera son premier navire jeudi, a appris APA auprès des services compétents de la structure.

#RéseauIntérieur Le bâtiment commercial, de 26.000 tonnes, accostera pour charger de la biomasse issue des champs de la société Sud-Cameroun hévéa S.A.

La réalisation de la phase I du complexe industrialo-portuaire de Kribi, par ailleurs présenté comme l’une des plus importanteset dont l’inauguration reste attendue depuis plus d’un an, a été financée à hauteur de 207,270 milliards FCFA sur la base d’un accord de prêt conclu entre le Cameroun et Eximbank of China.

Son inauguration, selon des sources introduites, reste bloquée à cause de mésententes entre le gouvernement camerounais et les entreprises en charge de la gestion des terminaux.

Cette unité, dont les volets commercial et de marchandises seront les premiers mis en fonctionnement, comprendra des ports généraliste, minéralier et de plaisance, des zones industrielle, commerciale et urbanisée mais aussi une desserte routière connectée au réseau intérieur et sous-régional, de même qu’une voie ferrée connectée au réseau intérieur, des réseaux de télécommunications et électrique