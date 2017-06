CAMEROUN :: Pseudo gouvernement français : Adèle Mballa Atangana s’explique :: CAMEROON

#SergeAtanganaBisso La présentatrice du 20h30 sur la Crtv s’est confiée à un journal école. Elle charge un collaborateur.

Le 15 mai 2017, soit un jour après la prestation de serment d’Emmanuel Macron comme nouveau chef d’Etat de la République française, Adèle Mballa Atangana, directrice de l’information télé à la Cameroon Radio Television annonce la composition d’un « faux » gouvernement français. Cette information a été relayée dans le journal parlé du 20h30 sur la Crtv télé. L’annonce intervenait alors que la publication de la composition du gouvernement avait été reportée.

Cette information du report de la composition du gouvernement avait été communiquée le 15 mai dans l’après-midi, plusieurs heures avant le journal télévisé de la Crtv. Que s’est- il passé pour qu’une journaliste à la « notoriété établie » comme Adèle Mballa Atangana viole ainsi sur les principes de base du métier sur le recoupement et la vérification d’une information avant sa diffusion ?

La présentatrice vedette de la Crtv s’est confiée récemment dans un journal école dénommé The space 237 mag, un magazine people réalisé par les étudiants de l’Ecole supérieure des sciences de l’information et de la Communication (Esstic). Dans ce journal, le directeur de l’information de la Crtv télé fait le récit chronologique de l’incident. Voici l’intégralité de sa réaction.

« 17h00. J’arrive comme tous les jours à la même heure en salle de rédaction pour la préparation du 20h30. Le conducteur du journal est validé, les éléments à diffusés sont prêts. Je récupère les chapeaux des différents reportages selon mes habitudes. Je les réécris entièrement de ma propre main. 20h10. J’achève la rédaction du journal. Je quitte la salle de rédaction pour me rendre à la cabine de maquillage. Je suis rattrapée en chemin par Serge Atangana Bisso. Il remplit les fonctions de proof reader, seule personne habilitée à accompagner le présentateur. Son rôle est de m’assister au cours de la préparation du journal. Pendant son déroulement, il assure la liaison entre l’édition et le présentateur. C’est lui qui m’informe verbalement de la formation du gouvernement d’Edouard Philippe. Comme directrice de l’information, je l’interroge sur la source de cette information de dernière minute hors menu. « Je la tiens de Tf1 » me répond-il.

20h50. Le journal a commencé depuis plus d’une vingtaine de minutes. On s’achemine vers sa fin. Je reçois soudainement sur le plateau une note du proof reader. Il s’agit de la composition du nouveau gouvernement formé par Edouard Philippe. La note qui ne figure pas dans le conducteur initial est rédigée à la main. Je la lis en état tel que je la reçois sans rien omettre du contenu. Je découvre la composition du gouvernement en même temps que je livre l’information aux téléspectateurs.

Serge Atangana suspendu

21h20. Le journal est achevé depuis une vingtaine de minutes environ. Je suis dans mon bureau examinant les dossiers en instance contenus dans le parapheur. C’est alors que je reçois un coup de fil de Charles Ndongo, directeur général, qui m’informe du caractère erroné de l’information diffusée. Je lui fais sommairement le point sur ce qui s’est passé. Je lui transmets en même temps une copie de la note manuscrite. A la fin de notre entretien téléphonique, je reçois un sms de Serge Atangana Bisso. Il confirme l’erreur s’excusant d’avoir été fourvoyé par les supputations qui circulaient sur les réseaux sociaux. L’incident s’était malheureusement produit. Il n’était plus possible de la corriger.»

La sortie du directeur de l’information de la Crtv télé vient accabler Serge Atangana Bisso. Ce dernier que le Jour a contacté hier pour avoir sa réaction a expliqué : « Je n’ai rien à dire sur ce sujet. Il y a une procédure administrative en cours à la Crtv au sujet de cette affaire ». La sortie d’Adèle Mballa Atangana suscite des réactions à la Crtv comme l’explique une source : « Nous ne savons pas pourquoi elle a fait cette sortie alors qu’une procédure administrative est en cours. Adèle a dit en réalité ce qui s’est passé.

Mais elle n’a pas dit que c’est elle qui a demandé à Serge Atangana Bisso d’aller écrire lorsqu’on lui a annoncé la sortie du gouvernement français. Les sources à la Crtv affirment que le journaliste Serge Atangana Bisso est suspendu d’antenne avant même la publication du faux gouvernement français par la Crtv. Notre informateur fait savoir que c’est un cadre au secrétariat général de la Présidence de la République qui a demandé que ce journaliste soit suspendu. Son péché est d’avoir fait un reportage sur une route située dans le département de la Haute Sanaga.

A la Crtv, beaucoup s’interrogent sur le choix d’Adèle Mballa Atangana d’aller se confier à un journal école. Certaines sources à la Crtv font savoir qu’Adèle Mballa que nous avons en vain tenté de joindre a été elle-même surprise de la publication des propos qu’elle avait confiés à un journal école.