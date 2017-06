CAMEROUN :: Agression : Les nouvelles de Maahlox Le Vibeur :: CAMEROON Hospitalisé depuis le week-end, le rappeur accuse la boite de nuit Olympic Gaming de complot.

#BonPlantain» Couché sur un lit d’hôpital au 3e étage du centre hospitalier chirurgical Maloine Sarl au quartier Biyem-assi à Yaoundé, Maahlox Le vibeur est sous soins intensifs depuis dimanche 17 juin. La salle d’attente est occupée par le petit frère de l’artiste et ses compagnons du groupe « Zone2Rap ». D’après Andrew Carlos Afana Mbida, un de ses amis, il a été agressé dans l’enceinte de l’Olympic Gaming (Og), une boite de nuit située au Djeuga Palace à l’avenue Narvick à Yaoundé.

D’après lui, l’agression est l’oeuvre de la présumée Ingrid Essaka alias Ferrari. « Il est pratiquement 2h lorsque nous nous rendons au Djeuga Palace pour une soirée de Moêt et de Chandon, nous avons été accueillis et bien installés. Dès 4h, on introduit l’artiste Maahlox le vibeur. Il devait faire une prestation sur trois chansons à savoir « Tu as combien ? », « Tu es dedans » et « le Bon plantain ».

Lorsque nous voulons entamer la chanson « le bon plantain », une dame surgit une batte de Baseball à la main avec du monde derrière elle. On se dit qu’elle veut venir danser avec l’artiste. D’où la réaction de Maahlox comme on le voit sur la vidéo. « La scène s’est produite sans une intervention du service de sécurité », regrette notre source.

Malgré l’incident, l’artiste continue sa prestation jusqu’à la fin. C’est au moment de son départ qu’il est véritablement agressé. L’agression est survenue au niveau des toilettes non loin de la sortie de la boite de nuit, apprend-t-on. Pour l’entourage de l’artiste, il s’agit d’un complot organisé avec l’aide des dirigeants du

Maitre Kameni Djiemon, l’avocat de l’artiste annonce que des plaintes contre les agresseurs de son client seront déposées. Joint au téléphone, Arnaud Youta, communicateur manager de l’OG, dément cette version de faits. Dans un communiqué publié via les réseaux sociaux, le club reconnait que l’artiste a été menacé par une dame mais il est sorti bien portant de la boite de nuit.

« Bien qu’il soit particulièrement regrettable qu’il ait été attaqué, nous sommes soulagés de savoir que la batte de baseball n’a heureusement pas atteint l’artiste à l’image des grotesques montages qui se retrouvent sur la toile » peut-on lire dans ledit communiqué.