Cameroun, La Fondation MTN offre des tables-bancs aux écoles primaires de Kaélé :: CAMEROON Douala, le 17 juin 2017 –La Fondation MTN, première fondation d’entreprise créée au Cameroun, annonce la remise de 2000 tables-bancs à Kaele. C’est l’esplanade de la mairie de ce canton qui a accueilli la cérémonie ce samedi 17 juin 2017, présidée par un représentant du sous-préfet de l’arrondissement. Cet important don est constitué de 2000 tables-bancs neuves, destinées aux 24 écoles primaires de Kaélé, la Région de l’Extrême-Nord.

#FondationMTN A l’origine de cette initiative, l’Association pour le Développement du Canton de Kaélé(ADECKA) qui avait sollicité la Fondation MTN en 2016, afin que celle-ci l’aide à résoudre certains des problèmes auxquels les écoles du Canton font face. Les écoles de Kaélé sont notamment confrontées à un déficit criard de tables-bancs.

Dès la prochaine rentrée scolaire, « nos jeunes enfants seront les premiers à bénéficier des retombées positives de cette action. Les conditions d’étude dans ces écoles vont être positivement impactées avec le respect du ratio de 2 élèves par banc ; et le respect de la position « buste droit » afin d’éviter les risques de déformation corporelle des élèves », a précisé le représentant de la Fondation MTN à la cérémonie.

Ce don de la Fondation MTN en soutien à l’ADECKA, vise donc à améliorer de façon significative le quotidien de 4000 élèves àKaélé.

A propos d’ADECKA.

ADECKA est une association apolitique, laïque et à but non lucratif qui a pour objectifs : la promotion de l’esprit de famille ; la solidarité et l’entraide ; l’appui et le suivi de la jeunesse ; et la réalisation des œuvres à caractère social, économique et culturel en faveur du canton de Kaélé.

A propos de la Fondation MTN.

La Fondation MTN est la toute première fondation d’entreprise créée au Cameroun. MTN Cameroon y investit chaque année 1% de son bénéfice. La Fondation MTN œuvre pour le bien-être des communautés au Cameroun en investissant dans l’Education, la Santé, l’Environnement et le Développement Communautaire. Suivre la Fondation MTN par https://twitter.com/MTNFoundationet www.facebook.com/mtnfoundation