Cameroun,Département de la Menoua : des cristaux de glace couvrent un village. :: CAMEROON Les populations du village Bafou, à quelques encablures de la ville de Dschang, département de la Menoua, région de l’ouest-Cameroun, vont certainement graver la date du 20 juin 2017 dans leurs mémoires. Elles se sont réveillées par un fait climatique qui ne s’était plus produit depuis belle lurette.

#PrMauriceTsalefac Le matin de bonne heure, les populations ont trouvé que « la neige » s’est emparée des plantations et des concessions. Peut-on parler de surprise ou de stupéfaction ? De toutes les façons, les habitants de Mezet, petite bourgade située dans le groupement Bafou, qui s’étend sur un versant proche de la Région du Nord-ouest, ont cru au déluge. Dans la nuit, la température très basse, étaient déjà des signes précurseurs. Pour les experts en la matière, il ne s’agit pas de la neige comme le triomphent les habitants du coin, mais « des grêlons ».

C’était un spectacle donné par les agents de la nature où les populations étaient des tristes spectateurs. Les plus illuminés se sont servis des téléphones portables de types androïde pour immortaliser l’invité surprise qui a crée la sensation et l’événement. Du coup, les réseaux sociaux ont relayé le breaking news. Des commentaires sont allés dans tous les sens. Certains se sont amusés à écrire dans leurs compte Facebook: « je suis dans la neige », pour reprendre la fameuse phrase la plus utiliser au Cameroun et qui continue d’ailleurs de jaser.

Pour mieux comprendre le phénomène, le Pr Maurice Tsalefac, climatologue, par ailleurs, doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines à l’Université de Dschang recadre…Indiquant aux confrères de Cameroun Tribune, que c’est un fait qui n’arrive pas tous les jours, mais qu’il n’en demeure pas moins dans ses explications empiriques, que cela ne survient pas aussi pour la toute première fois. Le climatologue qui semble mieux connaitre le département de la Menoua, ne s’est pas uniquement arrêté sur le oui ou le non de la recrudescence de ce phénomène, bien plus, il parle d’une pluie diluvienne, accompagnée de grêlons épais qui s’est abattue dans le village. L’autre expert joint au téléphone, explique que le cycle de l’eau qui a atteint son point d’équilibre, influencé par des complications climatiques, est retombé à la surface du sol sous forme de cristaux de glace. Pour l’heure, aucun risque humain n’est envisageable. Mais, des dégâts matériels peuvent s’enregistrer au niveau des exploitations agricoles familiales. L’on attend le bilan.

Des populations du village Bapoumpa en l’occurrence dans l’arrondissement de Bangangté et celles de bien d’autres villages voisins, disent avoir déjà connu ce cas au moins une fois. Comme pour dire, la région de l’Ouest dans son ensemble, est exposée à ce phénomène.