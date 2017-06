Cameroun,Jeûne du ramadan : Gustave Ebanda communie avec la communauté islamique de sa circonscription :: CAMEROON Le maire de la commune d'arrondissement de Douala 5ème a remi à ces derniers des dons en denrées alimentaires à la mosquée centrale de Bonamoussadi le 19 juin dernier.

#Douala5ème La cérémonie à débuté par l'allocution du représentant de la communauté islamique, Yérima Oumar qui a souhaité la bienvenue à tous, avant d'exprimer au nom des musulmans de l'arrondissement de Douala 5ème, et en particulier celle de Bonamoussadi, sa gratitude au maire et à l'exécutif.

Prenant la parole à son tour, Sa Majesté Ebanda Gustave a précisé l'objectif poursuivi par la commune à travers ces dons qui est d'une part de renforcer la sécurité alimentaire pendant la période de jeûne, d'autre part de consolider le vivre ensemble entre les musulmans, les chrétiens et les laïcs. Ces dons constitués des sacs de riz, des cartons de sucre, du savon pour le ménage, les cartons d'huile végétale et les palettes d'eau minérale, tombent à point nommé au regard de la rareté de ces produits de premières nécessités dans nos marchés, et surtout la crise alimentaire que traversent souvent les musulmans pendant la période du jeûne de ramadan.

En contrepartie, le maire de Douala 5ème a recommandé au représentant de la communauté islamique, de passer le message aux fidèles musulmans de s'inscrire massivement sur les listes électorales, puisque, la campagne qui a déjà annoncée ses couleurs va bientôt s'intensifier sur le terrain, et il aura besoin d'eux pour conduire le chef de l'État à la victoire lors de la présidentielle de 2018.

Promesse faite, Yerima Oumar a rassuré à son donateur du jour de faire inscrire non seulement tous les fidèles musulmans de Douala 5ème sur les listes électorales, mais aussi d'assurer leurs suffrages au maire lors des municipales en 2018. Le représentant de la communauté islamique a également formulé quelques doléances à l'endroit du maire, notamment celle de soutenir le projet de construction d'une école franco-arabe à Bonamoussadi.