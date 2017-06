   ALLEMAGNE :: PHENOMENAL WOMEN 2017: Voici ce que révèle Jean Paul Tchomdou de l´émission "Carrières" de Canal 2 International (texte & vidéo) :: GERMANY

ALLEMAGNE :: PHENOMENAL WOMEN 2017: Voici ce que révèle Jean Paul Tchomdou de l´émission "Carrières" de Canal 2 International (texte & vidéo) :: G Comment résumer le forum "Phenomenal Women - The empowerment Stage" de l´association "Women for Knowledge" ? Une journée chargée d´émotion, de synergies et de "output" qui a été une occasion par excellence pour de nombreux hommes et femmes venus de partout dans le but de partager leurs expériences et d´encourager ceux/celles qui éprouvent les difficultés. Acèle NADALE, la fondatrice du magazine www.afrolivresque.com, nous livre ici un témoignage poignant:



"Ma journée phénoménalwomen2017 en quelques points

Il est difficile parfois de mettre des mots justes pour retranscrire fidèlement une atmosphère, un lieu, des sentiments, des couleurs, des odeurs..

Mais je vais essayer de le faire rapidement en quelques mots pour que vous soyez contaminés par l'énergie de cette journée et répondez présents à l'appel les éditions suivantes. Je le dois aussi à cette formidable équipe du phenomenalwomen gérée avec dextérité par la phénoménale La Yonké.

- Les autres invités étaient accueillants, ouverts, curieux. Une bonne ambiance dans la simplicité entre personnes qui ne se connaissaient pas. On était tout de suite à l'aise.

- Un public très attentif lors des différentes interventions. On sentait qu'il en voulait encore plus. J'ai été particulièrement marquée par les plus jeunes qui prenaient des notes, ne voulant rien perdre de ce qu'ils entendaient, buvant les paroles des intervenants avec avidité, les yeux brillants de fierté. Impressionnant! Certains ont même forcé leurs parents à venir et ils sont rentrés très contents. Je me suis rendue compte à quel point ils avaient besoin de nous, de grand frères et grandes sœurs responsables, qui les font rêver dans le positif. (...) "



Notons entre autres l´intervention de l´expert en communication et producteur exécutif de l´émission "Carrières" sur Canal 2 International au Cameroun, Jean Paul TCHOMDOU dans la vidéo suivante:

#PhénoménaleLaYonké A suivre...