Cameroun, Inscriptions sur les listes électorales: La police perturbe une opération :: CAMEROON La campagne organisée samedi au lieu-dit Cradat a connu des désagréments. Le 17 juin 2017, les policiers sont arrivés vers 11h au carrefour Cradat à Yaoundé. Ce site abritait une opération d’inscription sur les listes électorales.

#Listesélectorales Selon nos sources, ces inscriptions qui se déroulaient en présence des agents d’Elections Cameroon (Elecam), structure en charge des élections au Cameroun, ont été perturbées par les forces de l’ordre.

Les témoins racontent que lorsque des policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont commencé à disperser les jeunes, qui voulaient passer devant les agents d’Elecam pour s’inscrire sur les listes électorales. Ces jeunes étaient plus de 100 et arboraient les t-shirts sur lesquels on pouvait lire : « Objectif 11 millions d’électeurs et ton vote compte. »

